Betrunkene schläft mittags bei laufendem Motor ein

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen/Delmenhorst – Die Polizei hatte es am Wochenende mit einigen Trunkenheits- und Drogenfahrten zu tun. So schlief in Delmenhorst eine betrunkene Frau mittags bei laufendem Motor ein.

Am Sonnabend bemerkten Passanten gegen 12.45 Uhr eine Autofahrerin, die mit laufendem Motor an der Bahnhofstraße in Delmenhorst auf dem Parkplatz einer Bankfiliale stand. Da der Eindruck entstand, dass bei der bedingt ansprechbaren 59-jährigen Delmenhorsterin ein medizinischer Notfall vorliegen könnte, wurden Rettungskräfte sowie die Polizei verständigt. Tatsächlich lag bei der Fahrzeugführerin eine erhebliche Alkoholisierung vor, die einen Alcotest unmöglich und ein Verbringen ins Krankenhaus notwendig machte. Hier erfolgte auch die polizeilich angeordnete Blutentnahme. Die Beschuldigte erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Polizeimeldungen zu Alkoholfahrten:

Am Sonntag gegen 0.20 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Wildeshausen an der Straße „Am Umspannwerk“ ein Auto und stellte bei dem 22-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Vechta Atemalkoholgeruch fest. Ein entsprechender Test ergab 1,70 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass neben dem Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr auch der des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfüllt war.

Am Samstag gegen 23.20 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Ahlhorn auf der Wildeshauser Straße ein Auto, bei dessen 33-jährigem Fahrer der Verdacht aufkam, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, weshalb eine Blutentnahme folgte.

Am Sonntag gegen 2 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst einen Wagen, bei dessen Fahrer, einem 62-jährigen Bremer, Alkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen 3.20 Uhr am Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Vechtaer Straße in Ahlhorn aufgrund der unsicheren Fahrweise ein Auto auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 32-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser eine Atemalkoholkonzentration von 2,00 Promille aufwies. Zudem händigte der Beschuldigte, der über einen ausländischen Wohnsitz verfügt, einen Führerschein aus, der ihn nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen innerhalb Deutschlands berechtigt. Somit erfolgte im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Verfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis neben der Blutentnahme auch die Beschlagnahme seines Führerscheins.