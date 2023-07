Betrunkene Frau rastet im Polizeiwagen aus und muss 2.700 Euro Strafe zahlen

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands sowie tätlichen Angriffs im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit gegen Vollstreckungsbeamte ist eine 50-jährige Wildeshauserin am Freitag vom Amtsgericht Wildeshausen zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt worden.

Die Frau bereute ihre Taten zutiefst, fand es peinlich, vor Gericht erscheinen zu müssen, und hatte sich bereits kurz nach dem Vorfall schriftlich bei den Polizeibeamten entschuldigt.

Die Geschehnisse ereigneten sich am 10. September 2022 gegen 20.25 Uhr. Der Polizei war eine offenbar desorientierte Frau auf dem Spielplatz Dittmarstraße in Wildeshausen gemeldet worden. „Sie saß neben einem auf dem Boden liegenden Fahrrad und wollte nur widerwillig ihre Personalien herausgeben“, erinnerte sich einer der beiden Polizisten, die die Frau aufsuchten. Es sei eine deutliche Alkoholisierung feststellbar gewesen. Auf der Wache habe man später einen Wert von 2,43 Promille ermittelt.

Zunächst war die Frau sehr ruhig und dankbar

Weil die Frau keine Person nannte, die sie abholen konnte, beschlossen die Polizisten, sie zu ihrer Wohnadresse zu bringen. Die Frau stieg mit einem Beamten hinten in das Fahrzeug ein und soll sich zunächst sehr ruhig verhalten haben.

„Sie hat sich sogar mehrfach bei uns bedankt“, berichtete der eine Polizeibeamte. An der Kreuzung Heemstraße/Breslauer Straße sei die Frau aber plötzlich unruhig geworden und habe während der Fahrt die Tür geöffnet. In der Folge soll die Angeklagte einen Polizisten versucht haben, zu beißen und den anderen mit dem Holzanhänger des Schlüsselbundes an einem Finger gekratzt haben. „Wir mussten die Frau mit Blaulicht zur Dienststelle bringen“, so der eine Polizist. Mit vier Männern habe man sie in die Ausnüchterungszelle gebracht, wo sie noch eine Weile randaliert habe. Der Lebenspartner sei in der Nacht zwar vor Ort gewesen, habe es aber abgelehnt, seine Frau mitzunehmen, weil er Angst vor deren Aggressionen hatte.

Zuerst froh über die Hilfe der Polizei

Die Angeklagte konnte sich an die Geschehnisse nur noch zum Teil erinnern. „Es ging mir psychisch nicht gut“, berichtete die 50-Jährige. Sie habe sich damals nach der Arbeit mit ihrer Freundin getroffen und Alkohol getrunken. Wein und Jägermeister. Sie sei dann nach draußen gegangen und habe ihren Sohn anrufen wollen, damit er sie nach Hause bringt. Da sei aber schon der Streifenwagen gekommen.

„Ich war dankbar, dass ich bei der Polizei bin“, erinnerte sie sich. Dann aber habe sie im Wagen Angst bekommen und aggressiv reagiert. Sie leide unter Panikattacken und Stimmungsschwankungen. Deshalb habe sie auch nicht ihren Partner anrufen wollen. Dieser soll laut Akte bei der Polizei gesagt haben, dass seine Freundin ein Alkoholproblem habe.

Die Frau bestritt das. Sie trinke nicht oft. „Ich habe meinen Weg gefunden“, sagte sie zu der Richterin. „Ich treibe viel Sport.“ Eine lange Therapie wolle sie schon deshalb nicht machen, weil sie nicht so lange bei der Arbeit fehlen und die Kollegen belasten wolle.

„Sie haben ein Alkoholproblem“

„Es spricht viel entlastend für die Angeklagte“, erklärte die Staatsanwältin. Auch, dass sie sich entschuldigt habe. Aus diesem Grunde beantragte sie lediglich eine Geldstrafe von 2.700 Euro und berücksichtigte die verminderte Schuldfähigkeit.

Dem schloss sich die Richterin in ihrem Urteil an. Sie merkte jedoch an: „Meiner Meinung nach haben Sie ein Alkoholproblem.“ Die Angeklagte wisse, dass sie aggressiv werde, wenn sie trinke. „Es hätte also gar nicht zu dieser Situation kommen müssen“, so die Richterin. Angesichts aus der Akte herauszulesender Schicksalsschläge in der Vergangenheit der Angeklagten rate sie ihr zu einer Therapie, um das Geschehene professionell aufzuarbeiten.