Betrunkene Autofahrer und verqualmtes Gebäude

Landkreis – Schwer betrunkene Autofahrer und zwei Unfälle beschäftigten die Polizei an diesem Wochenende im Kreisgebiet. Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Sonnabend zu einem Schornsteinbrand alarmiert.

Trauriger Höhepunkt der Einsätze war der tödliche Unfall in der Nacht zu Sonnabend in Hatten, bei dem laut Polizeibericht eine 40-jährige aus der Gemeinde Hatten um 2.22 Uhr die Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten befuhr, als plötzlich ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Hatten vor ihr auf dem Fahrstreifen auftauchte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle (wir berichteten).

Alarmierung wegen Schornsteinbrand

Am Sonnabend wurde die Feuerwehr Wildeshausen um 17.09 Uhr zum Meisenweg in Aumühle alarmiert. Der erkundende Einsatzleiter stellte jedoch lediglich eine leichte Verrauchung im Gebäude fest. Sowohl der Bereich um den Ofen sowie den Schornstein wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Bezirksschornsteinfeger wurde laut Feuerwehrsprecher Daniel Engels über die Leitstelle nachalarmiert und besichtigte ebenfalls den Bereich. Nach einer Stunde war für die Feuerwehr der Einsatz beendet.

Mit 2,5 Promille im Auto unterwegs

Zwei Trunkenheitsfahrten beendete die Polizei aus Wildeshausen am Sonntag in Hude und Ahlhorn. In der Nacht zu Sonntag meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 0.45 Uhr einen auffälligen Wagen im Bereich Hohelucht in der Gemeinde Hude. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten unterzogen das Fahrzeug einer Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer das Auto mit über 2,5 Promille gesteuert hatte.

Mit 2,5 Promille durch Ahlhorn

Gegen 11.15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, der zuvor mit seinem Auto die Straße „Am Scheidewald“ in Ahlhorn offensichtlich stark alkoholisiert befahren hatte. Eine Kontrolle ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 35-jährigen Ahlhorners und leitete nach einer Blutentnahme ein Strafverfahren ein.

Wildeshauser und Dötlingerin stoßen mit Autos zusammen

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem hohen Sachschaden kam es bereits am Freitag um 10.35 Uhr in der Gemeinde Ganderkesee. Laut Polizeibericht fuhr ein 54-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem Skoda die Harpstedter Straße entlang in den Kreuzungsbereich der Wildeshauser Landstraße. Dabei übersah er eine von rechts kommende 33-Jährige aus Dötlingen mit derem Volkswagen. Durch den Zusammenstoß wurden eine 27 Jahre alte Beifahrerin im Auto des 54-Jährigen und die Dötlingerin leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt 35 000 Euro.