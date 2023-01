Betrunken Unfall auf Wildeshauser Disko-Parkplatz verursacht und geflüchtet

Von: Dierk Rohdenburg

Verhandlung vor dem Wildeshauser Amtsgericht. © Rohdenburg

Ein 45-Jähriger aus Bassum war betrunken und hatte Drogen genommen, als er auf dem Parkplatz des „5Elements“ in Wildeshausen einen Unfall verursachte. Dann floh er.

Wildeshausen – Weil ein 45-jähriger Bassumer am Freitag nicht zur Verhandlung vor dem Wildeshauser Amtsgericht erschienen ist, erließ die Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl von 120 Tagessätzen zu 30 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht gegen den Mann. Zudem wird ihm die Fahrerlaubnis weitere zwölf Monate gesperrt.

Der Mann hatte am 10. April die Wildeshauser Diskothek „5Elements“ am Umspannwerk besucht. Laut Polizeibericht hatte er gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz mit seinem Mercedes einen Verkehrsunfall verursacht. Anschließend soll er geflüchtet sein, während der 25-jährige Unfallgegner mit seiner leicht verletzten 19-jährigen Beifahrerin und seinem beschädigten Auto zurückblieb.

Betrunken und unter Drogen Unfall verursacht

Die Polizei konnte den damals 44-Jährigen anhand von Zeugenaussagen recht schnell samt seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines naheliegenden Gartencenters am Westring aufgreifen. Der Bassumer versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, was ihm aber misslang.

Die Polizei stellte bei den weiteren Ermittlungen fest, dass der Mann betrunken war und Drogen genommen hatte. Zudem war er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins.

Der Bassumer zog es mutmaßlich vor, sich vor Gericht nicht gegen die Anklage verteidigen zu wollen. Deswegen bekommt er nun Post. Der Mann hat allerdings die Möglichkeit, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Dann ist eine erneute Verhandlung vor dem Amtsgericht nötig, zu der er in jedem Fall erscheinen sollte, wenn er ein Interesse an einer Strafminderung hat. In diesem Fall ist er dann als Angeklagter vor Ort.