Betrunken neun Spiegel abgetreten

Wildeshausen - „Wir waren damals mega-betrunken“, erklärten zwei 18-jährige Wildeshauser am Mittwoch vor der Jugendrichterin am Amtsgericht, als sie über Vorfälle in der Nacht zum 21. August vergangenen Jahres sprechen sollten. Die beiden hatten zunächst in einer Shisha-Bar und dann in einer Kneipe in der Innenstadt Weinbrand, Bier und Wodka getrunken und auf dem Weg in Richtung Ahlhorner Straße von neun Autos die Spiegel abgetreten. „Das tut uns unglaublich Leid“, sagten die jungen Männer nun. „Es war der größte Fehler unseres Lebens.“

Angesichts der Tatsache, dass sich die beiden Heranwachsenden bereits intensiv um eine Widergutmachung des Schadens gekümmert haben und wegen ihrer Jugend noch nicht als Erwachsene verurteilt werden können, fiel das Urteil recht milde aus. Der eine Angeklagte, der bereits eine Ausbildung absolviert, muss 200 Euro an den Jugendstraffälligenverein „Die Brücke“ zahlen, der andere – noch Schüler – soll an einem Standortseminar des Brücke-Vereins teilnehmen. Das Urteil ist bereits rechtsgültig.

Der Staatsanwalt hatte angeklagt, dass die jungen Männer aus Langeweile gehandelt hätten. Diese wiederum hatten keine plausible Begründung parat. „Nüchtern würde ich das nicht machen“, erklärte der Auszubildende. Er hatte mit den meisten Geschädigten telefoniert und zusammen mit seinen Eltern insgesamt rund 2 800 Euro überwiesen. Der Schüler hatte dann zusammen mit seiner Mutter die Hälfte der Summe an den Kumpel gezahlt. Beide jungen Männer sind nach Auskunft der Jugendgerichtshilfe verpflichtet, bei ihren Eltern die Schulden zu begleichen. Der Jugendgerichtshelfer warb auch dafür, die Angklagten nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Der Auszubildene habe Probleme mit Drogenkonsum gehabt, habe sich aber durch die Ausbildung stabilisiert und „richtig Gas gegeben“. Der Schüler hingegen habe gesundheitliche Probleme und sich sehr zurückgezogen, plane aber seine berufliche Zukunft. Beide sähen ihren Fehler ein.

Staatsanwalt und Richterin lobten das Engagement der Heranwachsenden, sich den Taten zu stellen und den Schaden zu begleichen. Die Richterin sprach den Angeklagen eine verminderte Schuldfähigkeit wegen des Akoholgenusses zu. Dennoch, so ihr Urteil, müssten die Taten Konsequenzen haben und wenn die Auflagen nicht erfüllt würden, drohe Jugendarrest. Die Prozesskosten zahlt der Staat.

dr

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa