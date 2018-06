Betrunken mit Lastzug auf der A 1

Polizisten ziehen 50-Jährigen aus dem Verkehr

Wildeshausen - Ein Lastwagenfahrer mit Anhänger ist am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Autobahn 1 durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und wurde schließlich mit einem Promillewert von 1,38 aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtete, war der 50-Jährige mit seinem Gespann in Richtung Hamburg unterwegs und überholte in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West einen Sattelzug. Dabei fuhr er leichte Schlangenlinien, durch die es fast zum Zusammenstoß gekommen wäre. Die Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Ahlhorn entschloss sich daraufhin zu einer Kontrolle des Lastzuges auf einem Parkplatz.