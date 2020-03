Betrugsvorwurf erhärtet sich

AUS DEM GERICHT 39-Jähriger kommt nicht zur Verhandlung, auf den Konten ist aber ein Minus

+ Die Akten blieben geschlossen: Der 39-jährige Angeklagte war nur telefonisch zu erreichen. Foto: dpa

Wildeshausen – Das kommt beim Amtsgericht in Wildeshausen auch nicht alle Tage vor: Weil ein 39-jähriger wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagter Wildeshauser am Montagmittag nicht zur Verhandlung erschien und offenbar weder per Post noch per Telefon für seinen Anwalt erreichbar gewesen war, versuchte ein Journalist, den Mann über seinen Privatkontakt zu erreichen. Der 39-jährige Angeklagte meldete sich prompt zurück und reagierte sehr überrascht. Am Telefon erzählte er der Richterin dann, dass er gar nichts von einem Verhandlungstermin wüsste. Er sei auch nicht in der Lage, jetzt spontan zu kommen, weil er sein Kind abholen müsste.