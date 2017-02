Betrugsprozess gegen Holzhändler

Wildeshausen - In dem Berufungsprozess vor dem Landgericht Oldenburg gegen einen Wildeshauser Holzunternehmer, der sich wegen Betruges in zahlreichen Fällen verantworten muss, wird am 1. März das Urteil erwartet.

Das teilte Pressesprecher Michael Herrmann auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Am Dienstag hatte das Gericht seine Verhandlung mit der Zeugenvernehmung fortgesetzt. So wurde ein Sägereibesitzer, der einen hohen Schaden beklagt, ebenso angehört wie ein Privatdetektiv, der dem Wildeshauser nach dem Ausbleiben der Zahlungen nachgespürt hatte.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zahlreiche Holzlieferanten betrogen zu haben. Er soll die Ware weiterverkauft, die Lieferanten aber nicht bezahlt haben. Auch Kunden habe er geprellt, so die Anklage. Er habe bei Aufträgen Vorkasse kassiert, die Ware aber nicht geliefert. Desweiteren soll der Wildeshauser bei einem Autohaus zwei große Reparaturen in Auftrag gegeben haben, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Betrügereien für den Lebensunterhalt

Den Ermittlungen zufolge bestritt der Angeklagte mit den Betrügereien seinen Lebensunterhalt. Zu den Tatzeiten soll er gar nicht in der Lage gewesen sein, Rechnungen zu bezahlen. Er hatte bereits die Eidesstattliche Versicherung abgelegt. Der durch die Betrügereien entstandene Schaden wird mit über 100.000 Euro beziffert. Der Mann ist einschlägig vorbestraft.

Wegen der Taten im Zusammenhang mit seinem Holzunternehmen musste sich der Angeklagte schon einmal vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht in Wildeshausen hatte ihn in einem ersten Prozess vor einem halben Jahr im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Das hatte den Angeklagten offenkundig geschockt. Sein damaliger Verteidiger hatte in dem ersten Verfahren auf Freispruch plädiert.

Im Rahmen der Verhandlung am 1. März soll nun die Mutter des Angeklagten aussagen, die im Amtsgericht noch nicht als Zeugin vernommen wurde. Zudem ist geplant, einen Gutachter anzuhören. Anschließend dürften Verteidiger und Anklagevertreter ihre Plädoyers halten, bevor es zu einem Urteil kommt.

