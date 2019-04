Wer betrügt, soll Strafe zahlen

Auschuss empfiehlt Richtlinie für den Verkauf von Grundstücken

+ Rege Bautätigkeit in der StEM: Bald gibt es eine neue Richtlinie für die Vergabe der Grundstücke. Foto: dr

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen wird eine neue Richtlinie über die Vergabe von Grundstücken in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) bekommen. Das empfahl der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt am Donnerstagabend. Allerdings soll der von der Stadtverwaltung in Abstimmung mit einem Rechtsanwalt erstellte Richtlinienentwurf noch einmal an mehreren Stellen überarbeitet werden.