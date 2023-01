Fischfarm Schubert stellt den Betrieb ein

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Ein Bild aus besseren Tagen: Fischwirt Stephan Schubert vor den Tanks mit seiner Ware. © dr

Wegen steigender Energiepreise und sinkender Nachfrage stellt Fischwirt Stephan Schubert aus Holzhausen den Betrieb ein und gibt sein Lebenswerk auf.

Holzhausen – Die Fischfarm Schubert in Holzhausen hat ihren Geschäftsbetrieb Ende vergangenen Jahres eingestellt. Der deutschlandweit aktive und lange Jahre erfolgreiche Online-Zierfischhändler Stephan Schubert nannte im Gespräch mit unserer Zeitung mehrere Gründe – unter anderem die steigenden Energiepreise und die hohe Inflation. Aber auch gesundheitliche Probleme und Fachkräftemangel hätten eine Rolle gespielt. Noch vor ein paar Jahren war er der größte Online-Händler für Teichfische im deutschsprachigen Raum.

„Bis Mai 2022 hatten wir wie immer seit etlichen Jahren ein Umsatzplus. Ich hatte im Frühjahr sogar noch weitere Räume angemietet, da wir uns vergrößern wollten“, erinnert sich der 55-Jährige. Im Verkauf hatte er mehr als 200 000 Fische vom klassischen Goldfisch über Störe, Forellen und Karpfen bis hin zu Kois.

Folge des Ukraine-Krieges: Kunden bleiben aus

Ende Mai hätten sich dann Folgen des Ukraine-Krieges – steigende Energiepreise und zunehmende Inflation – deutlich bemerkbar gemacht. „Innerhalb weniger Wochen sind die Bestellungen eingebrochen. Meine Fische sind ja Luxusartikel, die man nicht unbedingt braucht, wenn man nicht weiß, wie man Lebensmittel und Energie bezahlen soll“, sagt Schubert. Hinzugekommen sei eine große Unsicherheit, wie es mit den Energiekosten und der Inflation weiter geht. „Alle Verbraucher wurden vorsichtig. Selbst mit stark reduzierten Preisen konnte man die Kunden nicht locken.“ Normalerweise habe er im Herbst etwa 150 bis 200 Vorbestellungen für den Saisonstart im Frühjahr. „Diesen Herbst waren es zwölf“, so der Wildeshauser.

Den sinkenden Umsätzen standen drastisch steigende Stromkosten gegenüber. „Leider benötigen wir viel Energie, um die Fische zu versorgen. Wir haben 200 Becken mit ebenso vielen Pumpen und Filteranlagen. Und bei frisch importierten Fischen muss das Wasser auch noch für einige Wochen geheizt werden. Jeder Cent Strompreiserhöhung bedeutet für mich 1 200 Euro Mehrkosten“, rechnet der Unternehmer vor. Er habe einen Verbrauch von mehr als 100 000 Kilowattstunden. „Wir sollten dieses Jahr mehr als das Doppelte für Strom bezahlen als 2022. Diese Energiekosten sind einfach nicht mehr zu erwirtschaften“, stellt er fest.

Zusätzlich gab es grundsätzliche Probleme. „Ich bin gesundheitlich angeschlagen und kann körperlich nicht mehr rund um die Uhr für den Betrieb da sein. Und es gibt niemanden, der mich ersetzen kann“, sagt Schubert. „Ich handle nun mal mit lebenden Tieren und die müssen immer gut versorgt werden. Das ist kein Geschäft wie andere, das man im Notfall mal abschließen kann. Ich darf nicht mal einen Tag ausfallen und war in den vergangenen Jahren auch nie länger als einen Tag nicht bei meinen Fischen“, verweist der Selbstständige auf die vielen Arbeitsstunden für die Fischfarm.

Ein Bild von vor der Energiekrise: Zehntausende Fische wurden pro Jahr an Besteller aus dem gesamten deutschsprachigen Raum verschickt. © Schubert

Leider sei es mittlerweile so gut wie unmöglich, speziell qualifiziertes Personal zu finden. „Ich hatte bis zu acht Mitarbeiter, davon auch ein paar langjährige gute Angestellte, die aber nicht die Ausbildung hatten, mich vertreten zu können“, sagt der Wildeshauser. Seit Jahren habe er vergeblich einen Fischwirt gesucht, der ihn vertreten könne. Inzwischen finde man aber nicht mal mehr Aushilfen, die mal den Hof fegen, geschweige denn interessiertes Personal. „Überstunden stören heutzutage die Work-Life-Balance“, merkt er sarkastisch an. „Ich musste zum Schluss alleine die Arbeit von mindestens drei Leuten machen. Das war einfach nicht zu schaffen. Dafür bin ich mit 55 Jahren auch zu alt.“

Das alles zusammen habe ihn bewogen, nun die Notbremse zu ziehen. „Ich will mich nicht kaputtmachen.“ Er habe einen zweiten erlernten Beruf, den er jetzt wieder hauptberuflich ausübe. „Und dann kann ich mich demnächst erst mal um meine Gesundheit kümmern.“

Dass ihm die Entscheidung trotz all dieser Probleme schwergefallen ist, wird deutlich. Schubert ist beileibe kein Anfänger in der Branche. „Ich züchte seit meinem sechsten Lebensjahr Fische. Das Gewerbe habe ich vor 32 Jahren angemeldet und muss jetzt wegen eines Mannes in Moskau mein Lebenswerk aufgeben“, ärgert sich der Wildeshauser.