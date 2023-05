Damit jugendliche Straftäter dazulernen

+ © bor Kümmern sich um jugendliche Straftäter: Joachim Musch (sitzend, von links), Hannelore Hunter-Roßmann und Sandra Schier mit Gunnar Grehl (hinten, von links), Sandra Kuntze und Peter Faß. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Verein „Brücke“ betreut rund 50 jugendliche Straftäter pro Jahr in Wildeshausen. Die Smartphone-Nutzung ist dabei ein großes Thema.

Wildeshausen – Wer einen Teenager zu Hause hat, kennt das Problem vielleicht: Das Smartphone und der oder die Jugendliche sind in der Regel unzertrennlich. Diese Erfahrung machen auch die Pädagogen des Vereins „Brücke“ in Wildeshausen. Dort werden pro Jahr rund 50 jugendliche Straftäter auf Weisung des Amtsgerichts betreut. Das heißt, die Mitarbeiter wollen die Teilnehmer dazu bringen, sich mit ihrer Tat auseinanderzusetzen: von Körperverletzung über Drogenbesitz bis hin zu Fahren ohne Führerschein. Während die Straftaten seit Jahrzehnten eigentlich dieselben sind, „hat sich die Lebenswirklichkeit in den letzten 20 Jahren komplett verändert“, sagt Pädagoge Peter Faß am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts. Deswegen nehme der Umgang mit Medien, sprich dem Smartphone, einen immer größeren Teil der Arbeit ein.

Beim ersten Gespräch werden die Jugendlichen gebeten, ihr Handy auszuschalten. Schon dabei gebe es manchmal Diskussionen, berichten Faß und seine Kollegen Gunnar Grehl sowie Sandra Kuntze. Das Paradoxe dabei: Die Jugendlichen hängen zwar an ihrem Handy, wissen aber doch sehr wenig darüber. „Wir besprechen zum Beispiel, wie schnell Inhalte im Internet verteilt werden und wer sie zugeschickt bekommt“, erklärt Kuntze. Manchem ist offenbar nicht klar, wo Fotos und Videos landen können. Und auch, wie viel Zeit die Jugendlichen am Handy verbringen, können sie anscheinend schlecht einschätzen. Außergewöhnlich wird es dann, wenn die Jugendlichen ein paar Tage mit ihren Pädagogen auf Norderney verbringen und die Smartphones nur kurz morgens und abends nutzen dürfen. „Dadurch sind sie zugänglicher und konzentrierter“, unterstreicht Faß. Diese Achtsamkeit sei für die Auseinandersetzung mit der Tat wichtig.

Sexuelle Straftaten spielen eine große Rolle

Neben der sinnvollen Mediennutzung spielt auch sexuell grenzverletzendes Verhalten eine immer größere Rolle in den Beratungen. In Gruppen- und manchmal auch Einzelgesprächen wird geklärt, was straffälliges Verhalten ist, wo die Jugendlichen Grenzen setzen und wie sie diese bei anderen erkennen können. Dabei kommt das neue „Graustufen-Modell“ der Pädagogen zum Einsatz. Auch die Perspektive eines Opfers spielt dabei eine Rolle – zum Beispiel, wenn ein junges Mädchen ihrem Freund ein Video mit sexuellen Handlungen schickt und dieser es im Internet verbreitet. Passend dazu ist auch ein Vortrag mit dem Opfer einer Straftat geplant, der in Kooperation mit dem Präventionsteam der Polizei in Wildeshausen organisiert wird.

In den vergangenen Jahren habe auch der Bedarf an allgemeiner Lebensberatung zugenommen, berichten die Pädagogen. Dazu gehört zum Beispiel der Umgang mit Behörden. Und auch Corona scheint Spuren zu hinterlassen. In diesem Jahr werde man die 50er-Grenze bei den Betreuten sicherlich überschreiten. Bemerkenswert dabei: Rund ein Drittel der Klienten ist beruflich tätig, ein Drittel ist noch in der Ausbildung und der Rest geht zur Schule. Gymnasium und Hauptschule sind mit jeweils zehn Prozent übrigens gleichermaßen vertreten. Auffällig ist allerdings, dass die Jungen mit gut 80 Prozent deutlich öfter auffällig werden als weibliche Jugendliche.

Sommerfest

Der „Brücke“-Verein feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Deswegen ist ein kleiner Empfang mit Fachvortrag für den Oktober geplant. Außerdem wird für Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 16 Uhr ein Sommerfest am Mühlendamm in Wildeshausen organisiert. Nachbarn und die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen.