Betreten verboten für Risikogruppen

Landkreis – Eintritt verboten: Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 betroffenen Gegenden dürfen in den kommenden zwei Wochen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime nicht betreten. Dies hat die Kreisverwaltung per Allgemeinverfügung auf Weisung des niedersächsischen Sozialministeriums angeordnet.

„Im Landkreis Oldenburg gilt: Sicherheit und Gesundheit gehen vor. Darum begrüße ich das einheitliche Vorgehen in Niedersachsen“, erklärt Landrat Carsten Harings in einer Pressemitteilung.

Als Risikogebiete werden aktuell Italien, Iran, die Provinz Hubei in China, die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Südkorea und die Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) in Frankreich genannt. Ziel des Betretungsverbotes ist es, die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen.

Mit Blick auf die Ansteckungsgefahr wirbt Harings für einen besonders behutsamen Umgang mit älteren Menschen. „Wie auch in der Grippezeit sollten Besuche oder auch private Unternehmungen bei einem Infekt nicht gemacht werden“, so der Landrat. Zudem appelliert er ganz besonders an die Vernunft und Ernsthaftigkeit der Rückkehrer aus den Risikogebieten. „Wer von dort zurückkommt und auch keine Krankheitssymptome spürt, möchte bitte die sozialen Kontakte in den ersten zwei Wochen nach der Rückkehr auf ein Minimum beschränken, Es geht vornehmlich darum, die Strategie der Verlangsamung zu unterstützen“, sagt Harings.

Rückkehrer mit typischen Krankheitssymptomen sollen sich indes nur telefonisch an ihren Hausarzt oder an die Hotline 116117 wenden. Sie werden dann an das in Kürze bereitstehende Testzentrum im Landkreis Oldenburg verwiesen. Für den Fall, dass ein Testabstrich vor der Inbetriebnahme des örtlichen Testzentrums notwendig ist, wird der Erkrankte an umliegende Testzentren verwiesen.