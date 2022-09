Diebe räumen Lager der „Gildestube“ in Wildeshausen aus

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Unbekannte haben Gegenstände aus dem Lager der „Gildestube“ gestohlen. © Dpa

Wildeshausen – Bislang unbekannte Personen sind in der vergangenen Woche in den Lagerraum der „Gildestube“ an der Straße „Zwischenbrücken“ in Wildeshausen eingebrochen und haben gastronomische Utensilien entwendet, teilte die Polizei jetzt mit.

Da für den Transport der gestohlenen und sperrigen Güter ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein muss, bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen.

Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr hatten Mitarbeiter des Restaurants festgestellt, dass aus dem als Lager genutzten Nebengebäude ein Grill, ein Kühlschrank und Mobiliar entwendet wurde. Die Gegenstände wurden etwa eine Woche vorher, also am Donnerstag, 8. September, gesehen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen und insbesondere Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldungen:

Ein junger Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 11.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Der 17-Jährige aus der Kreisstadt befuhr laut Polizeibericht den Radweg der Harpstedter Straße in Richtung Harpstedt. Eine 76-jährige Frau aus der Gemeinde Dötlingen, die mit ihrem Nissan von der Harpstedter Straße in Höhe eines Discounters nach rechts auf einen Feldweg abbiegen wollte, übersah ihn, worauf es zum Zusammenstoß kam.

Eine 80-jährige Frau aus Wildeshausen ist am Mittwoch in einem Discount-Markt an der Dr.-Dürr-Straße in Wildeshausen bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hielt sie sich gegen 14.30 Uhr zum Einkaufen in dem Markt auf und wurde im Bereich der Tiefkühltruhen von einem unbekannten Mann gebeten, ihr etwas zu reichen.

Dieser Moment der Ablenkung wurde genutzt, um ihr Portemonnaie, das sich in einer Handtasche im Einkaufswagen befand, zu entwenden. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte die Frau erst im Kassenbereich, als sie bezahlen wollte. Der Mann war bereits verschwunden.

Der Täter soll dunkel gekleidet und mittleren Alters gewesen sein. Wer den Vorfall im Discount-Markt beobachtet hat und Hinweise zur Person geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Hochwertiges Parfüm gestohlen

Einen weiteren Ladendiebstahl meldet die Polizei aus Delmenhorst. Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch um 15.24 Uhr in einem Fachgeschäft in der Delmenhorster Innenstadt Parfüm entwendet. Sie flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof.

Die beiden Männer betraten laut Polizeibericht die Parfümerie an der Lange Straße, nahmen ein hochwertiges Produkt aus einem Regal und verließen das Geschäft. Das Diebesgut hatte einen Wert von ungefähr 100 Euro. Da die Personenbeschreibung detailliert war, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Der eine Mann soll Ende 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug schwarzes, volles, langes Haar, das zum Zopf gebunden war, eine silberne Steppjacke, eine - dunkle Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Mann soll ebenfalls Ende 20 Jahre, 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug eine graue Sweatshirt-Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie ein dunkles Käppi.