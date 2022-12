„Deutschen Pop Preis“: Bestmögliche Bewertung für Jens-Michael Alfers

Strahlender Preisträger: Jens-Michael Alfers ist beim 40. Deutschen Rock & Pop Preis in Siegen mit der Bestwertung „1“ in der Hauptkategorie „Deutscher Pop Preis“ (beste Pop-Band) ausgezeichnet worden. © Alfers

Wildeshausen/Siegen – Der in Wildeshausen aufgewachsene Jens-Michael Alfers ist am Samstagabend im Rahmen einer Gala in Siegen als einer von mehreren Musikern mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis“ ausgezeichnet worden.

Er erhielt bei der 40. Auflage des Preises die Jurywertung „1“ in der Hauptkategorie „Deutscher Pop Preis“ (beste Pop-Band) und damit die bestmögliche Bewertung.

„Ob noch andere Musiker ebenfalls die Wertung ‚1‘ bekommen haben, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich von keinem gehört“, sagte der 67-Jährige. Ein Vertreter der Ausrichter, der Deutschen Popstiftung und der Musikervereinigung DRMV, überreichte ihm vor knapp 400 Zuschauern eine Urkunde als Würdigung für seine musikalische Leistung. Alfers, der bis zu seiner Pensionierung Ende August 2021 als Vizepräsident des Landgerichts Oldenburg gearbeitet hatte, hatte seine CD „Driftin away“ mit dem Titelsong „Waves“ eingereicht.

Zudem zeichnete die 15-köpfige Jury ihn und weitere Musiker beim 40. Deutschen Rock & Pop Preis 2022 gleich zweifach in der Kategorie „Singer-Songwriter“ aus: Für seine zwei eingereichten Stücke „Endstation“ und „Noch mal ein Abenteuer“ von seiner aktuellen CD „Der lange Weg“ gab es jeweils die Jurywertung „3“. „Überrascht hat mich, dass nahezu alle Ausgezeichneten angereist waren“, sagte Alfers. Durch die gut 90-minütige Gala in der Siegerlandhalle in Siegen führten drei Moderatorinnen.