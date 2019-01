Regionalentscheid „Jugend musiziert“ am 26. Januar in Wildeshausen

Wildeshausen - Die Musikschule Wildeshausen und das benachbarte Waltberthaus sind am Sonnabend, 26. Januar, ab 9.30 Uhr Ziele von 93 jungen Musikern. Hier ist der 56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ geplant, und interessierte Besucher können sich davon überzeugen, dass der Nachwuchs aus den Landkreisen Cloppenburg, Oldenburg und Vechta sowie der kreisfreien Stadt Delmenhorst talentiert ist sowie fleißig geübt hat.

„Jugend musiziert“ lädt bundesweit Kinder und Jugendliche ein, mit ihrem Instrument oder ihrer Stimme die Konzertbühne zu betreten, sich dem Vergleich mit anderen zu stellen und von einer Fachjury bewertet zu werden. Sie beurteilt die musikalischen Leistungen, vergibt Punkte sowie Preise und bietet im Anschluss an das Wertungsspiel Beratungsgespräche an.

„Es ist wichtig, nach dem Vorspiel Tipps von anderen Dozenten zu bekommen“, betonte Werner Bornhorst, Vorsitzender des Regionalwettbewerbs und Leiter der Musikschule in Lohne. „Es geht um eine angenehme Wettbewerbsatmosphäre“, ergänzten Rafael Jung, Leiter der Musikschule des Landkreises Oldenburg, und Fritze Winnacker, Leiter der Musikschule in Vechta.

Ausgeschrieben sind in diesem Jahr die Solokategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets (Stabspiele) und Pop-Gesang. Die Ensemblekategorien lauten im Duo: Klavier und Blasinstrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik sowie „besondere Instrumente“.

Von den 97 angemeldeten Teilnehmern treten 93 in Wildeshausen an. Wer einen Preis mit Weiterleitung erhält, kann anschließend am Landeswettbewerb teilnehmen, der vom 27. bis zum 31. März in Hannover geplant ist. Die ersten Preisträger aller Bundesländer sind schließlich von 6. bis zum 14. Juni zum Bundeswettbewerb nach Halle/Saale eingeladen.

Die Veranstaltung in Wildeshausen ist nur durch Sponsoring möglich. Als Unterstützer treten die Oldenburgische Landschaft, die Landessparkasse zu Oldenburg, die Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg sowie das Geschäft Piano Hartz aus Lohne auf.

dr