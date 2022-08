CDU stellt Antrag: Bessere Beweidung fürs Pestruper Gräberfeld?

Von: Ove Bornholt

Teilen

Zu viel Gras, zu wenig Heide: Die CDU ist mit der Beweidung des Pestruper Gräberfelds unzufrieden. © CDU

Die CDU in Wildeshausen ist unzufrieden mit der Beweidung des Pestruper Gräberfelds. Die Partei schlägt vor, dass die Stadt die Beweidung finanziell fördert.

Wildeshausen – Die Wildeshauser CDU beantragt einen jährlichen Zuschuss der Stadt in Höhe von 3 000 Euro für die Beweidung des Pestruper Gräberfelds. „Das Land gibt einen festen Betrag dafür aus, der auch nicht erhöht wird. Infolge gestiegener Kosten stehen somit immer weniger Heidschnucken zur Beweidung zur Verfügung. Die Folgen sind für jeden sichtbar, der aktuell einen Gang über das Gräberfeld macht. Wo sonst die Heide in Fülle blühte, ist jetzt vor allem Gras zu sehen“, begründet Ratsherr Ulli Kramer den Antrag in einer Pressemitteilung von Sonntag.

Auch wenn es nicht Aufgabe der Stadt sei, die Beweidung des Geländes sicherzustellen beziehungsweise zu optimieren, so sei es doch sinnvoll und wichtig, eine der Hauptsehenswürdigkeiten Wildeshausens in voller Schönheit zu erhalten. „Das Forstamt Ahlhorn, welches sich sehr für den Erhalt der Heide einsetzt, würde nach eigenem Bekunden einen Zuschuss der Stadt als tatsächliches Engagement für den Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft werten“, so Kramer.