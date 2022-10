Besonderes Projekt in Wildeshausen geplant: „Eine Stadt voll Glück“

Von: Ove Bornholt

Planen eine ganz besondere Woche: Oliver Brinkhus (von links), Susanne Lieder, Birte Hogeback, Lene Hjortskov, Jens Fröhlke und Sabrina Blekker. © bor

Kommendes Jahr gibt es eine Aktionswoche in Wildeshausen, die sich ganz ums Thema Glück dreht. Und jeder kann mitmachen.

Wildeshausen – Was ist eigentlich Glück? Und wann ist man glücklich? Antworten auf diese Fragen gibt es reichlich, und in Wildeshausen dreht sich kommendes Jahr eine ganze Woche um das Thema. Unter dem Titel „Eine Stadt voll Glück“ haben sich verschiedene Partner zusammengetan, die Aktionen rund um den 20. März planen – den internationalen Tag des Glücks. Am Mittwoch stellten sie ihr Projekt der Presse vor.

„Wir möchten etwas Positives in die Stadt tragen und auf die Beine stellen“, sagte Birte Hogeback vom Stadtmarketing. Die Volkshochschule, die Diakonie Himmelsthür, die Buchhandlung „bökers am Markt“ und die Bücherei sind ebenfalls mit dabei. Es fing alles mit den Plänen für einen Besuch des Autors Christof Jauernig an. Der Frankfurter wird am 20. März sein Programm „Eintausendmal Lebensglück – Erinnern was zählt“ im Saal des historischen Rathauses zeigen. Es basiert auf dem gleichnamigen Bildband, in dem er Glücksimpressionen aus ganz Deutschland gesammelt hat.

„Das ist so ein schönes, wichtiges Thema, dass wir viel mehr davon machen wollten“, erinnerte sich Hogeback. Letztendlich kam über persönliche Kontakte eine kleine Gruppe von Partnern zusammen.

Dazu gehört auch die Diakonie. „Was bedeutet Glück für Menschen mit Assistenzbedarf?“, stellte Oliver Brinkhus von der Himmelsthür eine Frage in den Raum. Die Antworten darauf sollen im Gespräch mit den Klienten ausgearbeitet werden. Die Bücherei plant ein Bilderbuchkino und genau wie die anderen Teilnehmer weitere Aktionen. Vieles ist allerdings noch in der Planung.

„Wir wollen es gemeinsam schaffen, die Wichtigkeit von Dankbarkeit ins Gedächtnis zu rufen, denn Glück ist vielseitig und überall zu finden. Glück kann man übrigens auch teilen“, heißt es von den Veranstaltern. Die Aktion sei deswegen nicht auf die Partner beschränkt. Alle Wildeshauser können sich als Akteure beteiligen und Glückssteine, Kleeblätter oder Glückspilze bemalen sowie in die Fenster hängen. „Oder organisieren Sie eine Verlosung, bieten Sie jemanden Ihre Hilfe an, tanzen oder singen Sie etwas vor, sagen Sie den Menschen in Ihrem Umfeld etwas Nettes – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, heißt es weiter. Schulen könnten zum Beispiel eine Unterrichtsstunde zum Thema Glück gestalten, Kindergärten ein Seniorenheim besuchen und etwas selbst Gebasteltes vorbeibringen, Restaurants ein Glücksmenü anbieten und Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen besonderen Glücksmoment bescheren.

Ein Vorbild für die „Glückswoche“ in anderen Kommunen gibt es nicht. „Egal ob kleine oder große Aktionen“, hofft Hogeback auf möglichst viele Teilnehmer bei der Premiere für Wildeshausen. „Es tut uns allen ganz gut, sich um dieses Thema zu kümmern“, ergänzte Brinkhus. Und Glück kann man ja nie genug haben.

Auf der Internetseite www.wildeshausen.de/glueck können sich Interessierte bis zum 20. November anmelden. Wer mitmachen möchte, aber keine Idee hat, kann sich dort ebenfalls melden. Anregungen gibt es auch auf der Seite www.ministeriumfuerglueck.de.