Besondere Sicht auf Wildeshausen

Wildeshausen – Der Kontakt zum Katasteramt beschränkt sich für viele Bürger auf Kartenauszüge, die beim Kauf oder Verkauf von Grundstücken erforderlich sind und dort angefordert werden müssen. Zudem sieht man immer wieder mit gelben Westen bekleidete Menschen, die Straßen oder Areale vermessen. Dass jedoch das gesamte Land alle paar Jahre im Auftrag des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) überflogen wird, um dreidimensionale Ansichten und Laserscans von jedem Flecken Erde anzufertigen, dürften nicht viele wissen. Interessant wäre es aber sicherlich für manch einen. Denn die Daten und Karten können von jedem Bürger erworben werden. Auch Archäologen interessieren sich dafür, denn mit den Aufnahmen lassen sich prähistorische Stätten ausfindig machen und vermessen.

Dieter Beuse, Dezernatsleiter Geodatenmanagement beim LGLN in Cloppenburg, sowie Hajo Roßkamp, Leiter des Wildeshauser Katasteramtes, das zum LGLN gehört, zeigen für unsere Zeitung auf, welches Spektrum das Amt abdeckt. So bietet die Behörde für registrierte Kunden wie Kommunen, Maklern oder Unterhaltungsverbänden flurstückscharfe Karten, Eigentümernachweise und komfortable Suchmöglichkeiten. Mithilfe von Katasterdaten sowie Luftaufnahmen können die Mitarbeiter des LGLN aber auch darstellen, wie sich die Alterstruktur in Wohnvierteln entwickelt und wo Leerstände vorliegen. Das ist unter anderem wichtig für demografische Planungen von Kommunen sowie Wertermittlungen.

Seit wenigen Jahren kommen jedoch zunehmend dreidimensionale Aufnahmen und Laserscans zum Datenbestand des LGLN hinzu. „Wir fliegen im Winter in einer Höhe von 1 500 bis 2 000 Metern mit speziellen Flugzeugen“, erzählt Beuse. „Mit der Lasermessung wird die sichtbare Erdoberfläche durch sechs bis acht Punkte pro Quadratmeter aus der Luft erfasst. Die Daten liegen mittlerweile für ganz Niedersachsen vor.“

Die Nutzung ist nach Auskunft des Dezernatsleiters vielfältig. Man könne oft auf gezielte Messungen vor Ort verzichten, weil man die Höhen durch die Laserpunkte exakt erfasse. Mit Höhenkarten sei es zudem möglich, zu simulieren, welche Gebiete bei Hochwasser zuerst gefährdet seien oder zu ermitteln, wo in einem Neubaugebiet ein Regenrückhaltebecken angelegt werden sollte. Die Mitarbeiter stellen zudem Sonderkarten her, die beispielsweise archäologische Denkmäler zeigen. Es ist möglich, genau zu erfassen, wo Strommasten stehen und wohin die Energie in den Leitungen fließt.

Ganz neu sind dreidimensionale Gebäudemodelle des amtlichen Vermessungswesens. In der ersten Stufe erfolgt die Modellierung des Gebäudes als Blockmodell, in der zweiten Stufe wird das Gebäude zusätzlich mit einer standardisierten Dachform, zum Beispiel Sattel- oder Walmdach, dargestellt. Es können auch architektonische Besonderheiten berücksichtigt werden. „Das ist beispielsweise wichtig für die Schallberechnung oder Solarpotenzialanalysen und Funknetzplanungen“, so Beuse, der noch auf ein weiteres Projekt wartet: „Die Schrägluftbilder sind noch in Planung“, berichtet er.

In loser Reihenfolge wird unsre Zeitung digitale Oberflächenmodelle des LGLN von Wildeshausen veröffentlichen. Die Leser können dann rätseln, um welchen Stadtteil oder welche Sehenswürdigkeit es sich handelt. dr