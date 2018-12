Beschwerde über Arbeit des Bürgermeisters

Untätigkeit bei der Schabböge angeprangert

+ © Dejo Vor rund einem Jahr hatte die Stadt die Abbruchkante bepflanzt. Dort soll es keinen Trampelpfad mehr geben. © Dejo

Wildeshausen - Dem Rat der Stadt Wildeshausen soll seit dem 11. Dezember eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Jens Kuraschinski zum Thema Schabböge vorliegen, die per Eingangsstempel bei der Stadt eingereicht wurde. Bislang wissen die Wildeshauser Politiker davon jedoch noch nichts, weil nach Aussage des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters, Thomas Eilers, die Frist zur Ratssitzung am 20. Dezember nicht ausgereicht hat. „Wir steuern das routinemäßig in den nächsten Rat ein“, erklärte Eilers auf Nachfrage.