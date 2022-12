Beschäftigung der Kindergarten-Küchenkräfte in Wildeshausen gesichert

+ © dr Protest im Wildeshauser Ratssaal. © dr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Beschäftigten und Eltern in den Wildeshauser Kindergärten können aufatmen. Der Finanzausschuss stimmte für die Weiterbeschäftigung der Küchenkräfte.

Wildeshausen – Eine große Gruppe aus Angestellten und Elternvertretern der Wildeshauser Kindergärten empfing am Mittwochabend die Mitglieder des Wildeshauser Finanzausschusses vor und im Rathaus. Ziel einer kleinen Demonstration war es, auf die Wichtigkeit einer Weiterbeschäftigung der Küchenkräfte in den Einrichtungen hinzuweisen. Im Entwurf der Stadtverwaltung waren die dafür eingeplanten 150.000 Euro jährlich nicht mehr aufgeführt worden, weil unter anderem wegen dieser Ausgaben kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden konnte.

Nach Angaben von Kämmerer Thomas Eilers hat sich die finanzielle Situation der Stadt jedoch durch die Energiepreisbremse sowie die zu erwartenden deutlich steigenden Steuereinnahmen verbessert. Fraktionsübergreifend stimmten die Mitglieder des Ausschusses deshalb für die Weiterbeschäftigung der Küchenkräfte, die nach Angaben der Kindertagesstätten eine wichtige Entlastungsfunktion für das erzieherische Personal haben.

50 Prozent der Kinder erhalten ein warmes Mittagessen

Unter anderem die Leitung des Kindergartens Knaggerei, Conny Sandvoß, verdeutlichte, dass rund 50 Prozent der Jungen und Mädchen in den Einrichtungen ein warmes Mittagessen einnehmen. Die Zubereitung sowie das Abräumen und Spülen des Geschirrs könnten die Erzieher nicht leisten. Bis zu 20 Mal täglich würde die Spülmaschine im Ganztagsbetrieb angestellt. Durch das seit dem 1. August 2021 gültige neue Kindertagesstättengesetz sei grundsätzlich eine ständige Anwesenheit von zwei Fachkräften in den Gruppen gefordert. Somit könnten anfallende Arbeiten wie Vor- und Nachbereitung der Küche, die Begleitung der Kinder und weitere hauswirtschaftliche Tätigkeiten grundsätzlich nicht durch die Fachkräfte des Kindergartens übernommen werden.

Die Finanzierung soll für die nächsten fünf Jahre gesichert werden. Das gilt auch, wenn es in Kindertagesstätten verpflichtend eine dritte Betreuungskraft geben soll. Die letzte Entscheidung darüber fällt allerdings erst in der Ratssitzung am 15. Dezember. Es ist jedoch nicht mit einem anderen Votum zu rechnen.