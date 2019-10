Beschädigte Bäume beim Denkmal auf dem Burgberg gefällt

Am Burgberg in Wildeshausen müssen zwei beschädigte Bäume gefällt werden. Holzarbeiter legten die Eiche am Montagvormittag um und wollten sich am Nachmittag der Pappel im hinteren Bereich widmen. Dafür war der Burgberg großräumig abgesperrt worden. Laut Stadtverwaltung waren beide Exemplare nicht mehr zu retten gewesen. Wegen der Verkehrssicherungspflicht ist es notwendig, gefährdete Bäume zu fällen. Es sollen Ersatzpflanzungen vorgenommen werden, hatte die Stadt im Vorfeld mitgeteilt.

Foto: Bornholt