Neues Angebot: Bereitschaftsdienst mit Telemedizin

Wildeshausen – Der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) in der Stadt Wildeshausen sowie den Gemeinden Dötlingen und Großenkneten wird ab dem 1. April neu organisiert und soll eine schnelle Versorgung gewährleisten. Bislang werden die niedergelassenen Bereitschaftsärzte in der Region unter den Nummern 116117 in der Nacht oder am Wochenende telefonisch benachrichtigt, wenn Patienten unter nicht lebensbedrohlichen Beschwerden leiden, deren Begutachtung oder Behandlung aber nicht bis zum Morgen oder den normalen Praxiszeiten warten kann.

Ab dem 1. April gibt es die Bereitschaftsdienstzeiten im Krankenhaus Johanneum am Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr, sowie am Wochenende von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Dazu ist werktags von 19 bis 6 Uhr und am Wochenende von 8 bis 10 Uhr, 12 bis 16 Uhr und 18 bis 6 Uhr unter der Bereitschaftsnummer in behandlungsbedürftigen Fällen ein speziell ausgebildeter Notfallsanitäter der Johanniter zu erreichen, der im Fall eines Besuches beim Patienten per Telemedizin mit einem Arzt im Klinikum Oldenburg Rücksprache halten kann, um beispielsweise Medikamentenabgaben zu ermöglichen oder weitere Therapien abzusprechen.

„Das Projekt ist am 1. Juli 2018 in Delmenhorst, Lemwerder sowie der Gemeinde Ganderkesee erfolgreich angelaufen und weit und breit einmalig“, erklärt Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Bezirksstelle Oldenburg. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass der Notfallsanitäter in einer Nacht durchschnittlich zweimal zu Patienten ausrücken muss, um zu klären, was getan werden kann. „Um die Auslastung hier zu verbessern, ist der Sanitäter nun für einen größeren Bezirk zuständig“, so Scherbeitz. „Er ist aber in spätestens zwei Stunden vor Ort.“

Der Vorteil liegt seiner Einschätzung nach auf der Hand: „Bislang mussten wir die niedergelassenen Ärzte mehrmals im Quartel für den unentgeltlichen Bereitschaftsdienst verpflichten. Das sorgte nicht gerade für gute Laune, zumal auch Fachärzte wie Orthopäden betroffen waren“, so Scherbeitz. Nun sei ein umfassend ausgebildeter Notfallsanitäter kontinuierlich speziell für diesen Bereich zuständig. Dieser könne zudem per Telemedizin Ärzte verschiedener Fachrichtungen kontaktieren, die dann per sicherer Datenverbindung sowohl mit der Kamera als auch im persönlichen Gespräch mit dem Patienten klären können, welche Behandlung angesagt ist. „Das wird alles aufgezeichnet, damit wir nachher auf der sicheren Seite sind“, betont Scherbeitz. Er glaubt, dass die Entlastung der niedergelassenen Ärzte auch die Motivation erhöht, im Landkreis Oldenburg eine Praxis übernehmen zu wollen. „Gerade für junge Leute und für Ärztinnen ist das ein Vorteil, dass sie nicht mehr nachts oder am Wochenende rausmüssen“, sagt er. „Manche Frauen haben Angst vor Übergriffen bei nächtlichen Einsätzen oder in sozial schwachen Gebieten. Das müssen wir berücksichtigen.“

Die KVN reagiert damit aber auch auf die rückläufige Zahl der Hausärzte im ländlichen Bereich. „Etwa ein Drittel ist jetzt schon mehr als 60 Jahre alt“, betont Scherbeitz. Zudem hat die Vereinigung festgestellt, dass die Schwierigkeit, den Bereitschaftsdienst gut zu besetzen, dazu führte, dass Patienten am Wochenende den Notruf 112 zusätzlich belasteten. Dieser soll aber nur angewählt werden, wenn es um lebensbedrohliche Vorfälle geht.