Berauscht zur polizeilichen Vernehmung

Polizei in Wildeshausen staunt nicht schlecht

+ Vor dem Besuch der Polizei sollte man nicht noch Cannabis konsumieren. Foto: dpa

Wildeshausen – So ahungslos muss man erst einmal sein: Beamte der Polizei Wildeshausen staunten am Mittwoch um 9.25 Uhr nicht schlecht, als ein 23-jähriger Mann aus Ahlhorn mit seinem BMW zum Vernehmungstermin an der Herrlichkeit erschien. Sie mussten feststellen, dass er seine Fahrt zur Polizeidienststelle offensichtlich im berauschten Zustand angetreten hatte.