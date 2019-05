Beratung bei großer Not

„donum vitae“ ein wichtiger Ansprechpartner für schwangere Frauen

+ Präsentieren den Jahresbericht: Christa Heimermann, Brigitte Meyer-Tönjes und Sabine Bernhold (v.l.). Foto: dr

Wildeshausen – Die Not ist sehr groß bei einigen Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind und sich in einer Lebenssituation befinden, die das Austragen des Babys und das Zusammenleben mit dem Kind schwer macht. Die Pädagoginnen Brigitte Meyer-Tönjes und Sabine Bernhold können einiges davon berichten, denn viele Frauen nutzen das Angebot der Schwangerschaftsberatungsstelle „donum vitae“ in Wildeshausen. Dort hat jede schwangere Frau ein Recht auf kostenlose und konfessionsungebundene Beratung und kann sicher sein, dass nichts davon nach draußen dringt.