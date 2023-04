Beratung für mobile Arbeiter: Lohn fehlt, Kündigung, keine Abfindung

Von: Ove Bornholt

Kompetent und freundlich: Die Juristin Nadezhda Manova berät im Stadthaus Beschäftigte, vor allem aus Bulgarien, die arbeitsrechtliche Fragen haben. © bor

Mit vielen Sorgen kommen bulgarische Arbeitnehmer zur Rechtsberatung ins Stadthaus. Immer noch werden sie oft ausgebeutet.

Wildeshausen – Es ist Raum 118 im Wildeshauser Stadthaus, den die Menschen mit ihren Sorgen ansteuern. In dem warmen, aufgeräumten und hellen Büro sitzt an jedem dritten Mittwoch im Monat Nadezhda Manova. Die 50-jährige Juristin ist als Beraterin für mobile Beschäftigte tätig und kümmert sich um die arbeitsrechtlichen Probleme von hauptsächlich bulgarischen Menschen. Drei Beispiele von diesem Mittwoch: Eine Frau ist nach Bulgarien gezogen, daraufhin hat ihr Arbeitgeber ihr den letzten Lohn einbehalten. Eine Servicekraft traut sich nicht, sich krank zu melden, und will wissen, was für Folgen eine Kündigung hätte. Und eine Kunstmalerin fragt, wie sie den eventuellen Verkauf von Bildern mit ihrer Erwerbsminderungsrente, die sie wegen der Folgen einer Krebserkrankung bezieht, vereinbaren kann.

Alle sitzen sie nacheinander vor Manova, deren Beratungsstelle vom Land finanziert wird und zur Organisation „Arbeit und Leben“ gehört. Diese wird unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund unterstützt. Um 9.30 Uhr beschäftigt sich die Juristin mit der Malerin. Die 60-jährige kleine Frau mit dunkler, dicker Winterjacke, heller Jeans und Schmetterlingsornamenten auf den Schuhen hat einige Fragen. Mehrere Jahre arbeitete sie als Kunstmalerin in Bulgarien, muss dies aber noch mit Unterlagen nachweisen. Nach einer Krebserkrankung wurde sie als behindert eingestuft und hat Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. Sie möchte nun aber wieder malen und die Bilder dann auch verkaufen.

Steuerfreibetrag und Finanzamt

Im Gespräch mit Manova fallen deutsche Begriffe wie Finanzamt und Steuerfreibetrag. Ansonsten wird nur Bulgarisch gesprochen. Die Juristin erklärt ruhig, worauf es jetzt für die 60-Jährige ankommt. Dabei lachen beide Frauen auch mal, es ist eine entspannte Unterhaltung. „Ich versuche, wie ein Freund zu helfen“, sagt die Beraterin, die ruhig in ihrem hellen Wollpullover auf einem Bürostuhl sitzt. Offenbar mit Erfolg. Zufrieden zieht die Malerin von dannen.

„Es waren auch schon zwei Servicekräfte hier“, erzählt Manova in der folgenden Pause. Eine habe eine Operation hinter sich und immer noch gesundheitliche Beschwerden, traue sich aber nicht, sich krank zu melden. Sie habe wissen wollen, welche Folgen eine Kündigung für sie hätte. Keine guten, wie die Juristin dann erklärt, denn es würde eine Sperre für das Arbeitslosengeld drohen. Sie rät der Frau, zu einem Arzt zu gehen und sich richtig untersuchen zu lassen. Oftmals sei diese Hürde für Bulgaren, die wenig oder kaum Deutsch sprechen, sehr hoch, berichtet Manova. „Viele trauen sich nicht, zum Arzt zu gehen.“

Kündigung bei Krankschreibung?

Dafür scheint es aber nicht nur sprachliche Gründe zu geben. Der Juristin sind Fälle bekannt, in denen ein großer fleischverarbeitender Betrieb in Wildeshausen seinen Mitarbeitern mit Kündigung gedroht haben soll, wenn sie sich krankschreiben lassen würden. Deswegen würden sich viele Bulgaren Urlaub nehmen, um sich in der Heimat untersuchen zu lassen.

Um 9.45 Uhr steht schon der nächste „Fall“ vor der Tür. Die ist übrigens immer offen, damit sich die Ratsuchenden willkommen fühlen. Es sei denn, es soll vertraulich gesprochen werden. Es geht um eine Frau, die bei einer Reinigungsfirma in Wildeshausen gearbeitet hat, der gekündigt wurde und die wieder in Bulgarien lebt. Ihren letzten Lohn hat der Arbeitgeber einbehalten. So schildern es die erwachsenen Kinder der Frau.

Manova hört solche Geschichten nicht zum ersten Mal. Die Firma ist ihr bekannt. „Die verhalten sich sehr unkorrekt“, sagt sie. Es liefen schon mehrere Gerichtsverfahren. In einem Fall sei sogar einer Schwangeren gekündigt worden, schüttelt die Beraterin den Kopf.

Juristischer Streit um Abfindung

Doch in dem Gespräch geht es noch um mehr. Manova hört geduldig zu, als der Sohn seine Probleme schildert. Ihm sei nach mehreren Jahren bei einem großen fleischverarbeitenden Betrieb in Wildeshausen gekündigt worden – ohne Abfindung. Manova setzt ihre Brille auf und schreibt ein paar Infos auf einen Notizzettel. Es geht um Prozesskostenhilfe. „Die gibt es in Bulgarien nicht“, sagt die Juristin. Der junge Mann habe sich schon an einen Anwalt gewandt. Doch auch hier gebe es oft eine Sprachbarriere. Und offenbar habe der Kollege nichts von der Prozesskostenhilfe erzählt. Manova hat in Bulgarien Jura studiert und dann in Augsburg noch ein Aufbaustudium auf Deutsch absolviert. Jahrelang war sie in arbeitsrechtlichen Fragen für eine Firma aus Bayern aktiv, bevor sie beschloss, sich etwas Neues zu suchen.

Probleme wie an diesem Mittwoch sind Alltag der Beraterin, aber seitdem die Werkverträge in der Fleischwirtschaft vor gut zwei Jahren verboten wurden, sei es etwas besser geworden. „Die Firmen sind vorsichtiger geworden. Früher kamen einfach alle sechs Monate neue Leute.“ Aber eine große fleischverarbeitende Firma aus Wildeshausen habe direkt nach der Neuregelung versucht, Mitarbeitern zu kündigen, die teils seit Jahren – bei Subunternehmen – beschäftigt waren. „Ein klarer Fall von Betriebsübergang“, sagt Manova, die mehr als ein Dutzend Fälle kennt. Dabei ging es um die Abfindung.

Um 10.25 Uhr bringt ein freundlicher Verwaltungsmitarbeiter die nächsten Ratsuchenden vorbei, die sich im Stadthaus durchgefragt haben. Das Ehepaar macht sich Sorgen um eines ihrer Kinder, das unter Konzentrationsstörungen leidet. Um solche Fälle kümmert sich Manova auch. Eigentlich wären dafür andere Beratungsstellen, zum Beispiel die Diakonie im Bahnhof, die besseren Ansprechpartner. „Aber die Menschen sind einfach froh, mit jemandem über ihr Problem sprechen zu können“, sagt die 50-Jährige. Sie freut sich, dass es mittlerweile mehr Beratungsangebote gibt. Als sie im September 2019 anfing, habe es teils Schlangen mit 30 Menschen gegeben, erinnert sie sich.

Doch es gibt immer noch viel zu tun. Es ist kurz vor 11 Uhr, da klingelt das Smartphone von Manova. Die nächste Klientin steht schon mit Kinderwagen im Stadthaus-Foyer. Die Sorgen reißen einfach nicht ab.

Beratung

Nadezhda Manova ist an jedem dritten Mittwoch im Monat von 8.30 bis 12.30 Uhr im Stadthaus, Raum 118. Vor 9 Uhr erfolgt der Zugang nicht über den Haupteingang, sondern die Seitentür an der Kleinen Straße. Kontakt unter Telefon 0441/9249013 und 0151/70832693 sowie per E-Mail an nadezhda.manova@aul-nds.de.