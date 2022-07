Musikalische „Kelten“ erobern die Herzen ihrer Zuhörer

Von: Holger Rinne

Teilen

Auch zu dritt wussten die Musiker von „Beltane“ ihr Publikum mitzureißen © Rinne

Wildeshausen – Die Kelten erobern Wildeshausen. Das wird man so natürlich in keinem Geschichtsbuch finden. Am Sonnabend haben drei Mitglieder der Celtic Folk Band „Beltane“ die Herzen des Wildeshauser Publikums auf sehr sympathische, friedliche Weise mit Musik für sich gewonnen. Im Rahmen der „Wildeshauser Sommerkultur“ hatten sich etwa 250 Besucher vor der Konzertmuschel auf der Burgwiese eingefunden.

Damit gewinnt die Veranstaltungsreihe richtig an Fahrt. „Wir haben nur 150 Stühle. Zum Glück gibt es noch Sitzmöglichkeiten am Brunnen und den Beeten. Wir werden nächstes Jahr Stühle nachkaufen müssen“, freute sich Birte Hogeback vom Wildeshauser Stadtmarketing über das Publikumsinteresse. Sie hob hervor, dass im Programm der „Sommerkultur“ für jeden Musikgeschmack und für jede Altersgruppe etwas dabei ist. „Vor zwei Wochen hatten wir ,Back4Attack‘ in der Konzertmuschel. Da waren am Sonntagmittag 200 junge Leute am Start“.

Am Samstag zogen die irischen und schottischen Songs überwiegend Musikfreunde mittleren Alters an, die den Boom dieser Musik in den 1980er-Jahren als Schüler oder Studenten in Irish Pubs oder auf Vinyl gepresst miterlebt haben dürften. „Ich finde das großartig. Ich bin hungrig nach Musik und Konzerten“, erklärte Jörn Brünger die Konzertbegeisterung im ersten Coronasommer ohne Beschränkungen. Auf einer Decke hatten es sich Simone und Michael Kröger aus Wildeshausen gemeinsam mit ihren Freunden samt Picknickkorb gemütlich gemacht und genossen das Konzert so mit allen Sinnen.

Das Publikum war restlos begeistert. © Rinne

Volker Henning (Akkordeon, Mundharmonika, Gesang), Marc Stünkel (Gesang, Gitarre, Mandoline, Pipes, Banjolin) und Christian Gruel-Hafemann (Flöten, Bodhran, Percussion, Gesang) traten allerdings mit einem Handicap an. Ihr vierter Mann war ihnen „abhandengekommen“: Norbert Dreyer musste den Auftritt wegen einer Rippenprellung absagen. So fehlten den Musikern eine weitere Gitarre, die Irish Bouzouki und ein Sänger. Kurzerhand passten die Wilhelmshavener das Programm an und Stünkel übernahm den einen oder anderen Song vom fehlenden Kollegen.

Der Stimmung tat es keinen Abbruch. Die Zuhörer wippten mit, klatschten und tanzten während des zweistündigen Programms zu Songs wie „Fisherman Blues“, „Battle of Aughrim“ oder „Highland Cathedral“, von Stünkel nach der Pause auf einem Dudelsack dargeboten. Am Ende spendete das völlig begeisterte Publikum dem Trio stehend Beifall. Auch bei den Musikern wirkte die Atmosphäre positiv nach. „Nachdem das Publikum sich auf unsere Musik eingelassen hatte, waren die Zuhörer sehr aufmerksam und sind bis zum Schluss geblieben. Dafür sind wir sehr dankbar und fühlen uns sehr geehrt. Wir würden gerne wieder kommen, wenn es denn gewünscht ist. Der Ort ist einfach wunderschön“, meinte Volker Henning nach dem Konzert.

Jonglage auf höchstem Niveau: Silke Schirok begeisterte die Wildeshauser mit ihrer Feuershow am Samstagabend auf der WIldeshauser Burgwiese. © -

Im zweiten Teil des Abends folgte die von vielen mit Spannung erwartete Feuershow. Und die Erwartungen wurden erfüllt: Die Artistin Silke Schirok jonglierte auf höchstem Niveau. Mit anmutigen, fast balletartigen Bewegungsabläufen hebt sie sich deutlich von sonst bekannten eher martialisch wirkenden Feuershows ab. Gewürzt mit einer Prise trockenen Humors verzauberte sie mit ihrer Show Groß und Klein auf besondere Weise.