Ausbremsen führt zu Unfall auf der A1 bei Wildeshausen – Beteiligte beginnen Streit

Von: Dierk Rohdenburg

Zwischen zwei Unfallgegnern kam es auf der A1 bei Wildeshausen zu einem Streit und Beleidigungen, nachdem einer den anderen auf der Strecke ausgebremst hatte.

Wildeshausen – Laut Polizeibericht war am Dienstag, 29. August, ein 58-Jähriger in einem Fahrzeug des Bundeswehr-Fuhrparks auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Ahlhorner Dreieck unterwegs. Er überholte gegen 13:25 Uhr einen niederländischen Sattelzug, der von einem 24-jährigen Mann gelenkt wurde.

10.000 Euro Sachschaden nach Unfall mit Mercedes – Fahrer beginnen Streit

Nach dem Überholvorgang wechselte der 58-Jährige, der seinen Wohnsitz in Nordhorn hat, laut Polizeibericht auf den Hauptfahrstreifen und bremste seinen Wagen ohne ersichtlichen Grund stark ab. Der 24-Jährige konnte in der Folge ein Auffahren auf das Auto trotz eines Brems- und Ausweichmanövers nicht mehr verhindern. Die Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Mercedes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Polizei

Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme gerieten die beiden Unfallbeteiligten in einen verbalen Streit, der mit einer beleidigenden Geste des 24-Jährigen ausartete. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Den Niederländer erwartet zudem ein Strafverfahren wegen der Beleidigung.

Mercedes-Fahrer überfährt auf der A1 vier Warnbaken

Zu einem weiteren Unfall kam es am Dienstag, 29. August, gegen 11:40 Uhr in Höhe der Auffahrt Vechta auf der A1. Dort übersah ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Osnabrück auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück den Verschwenkungsbereich einer Baustelle. In der Folge überfuhr er vier Warnbaken, die dabei beschädigt wurden. Durch den Zusammenstoß wurden im verunfallten Mercedes die Fahrer-Airbags ausgelöst. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.