Ein Bekenntnis zu Schwarz-Weiß

Wildeshausen - Von Tamino Büttner. Radierungen und Ölbilder von Michael Otto sind in der „Galerie Wildeshausen“ an der Harpstedter Straße zu sehen. Am Freitagabend eröffnete Bettina-Maria Berlinicke, die Tochter des verstorbenen Künstlers Hartmut Berlinicke, zusammen mit Otto die Ausstellung „Stadtansichten“. Sie umfasst rund 60 Arbeiten. Angekündigt wurde Otto von Bettina-Maria Berlincke als aufmerksamer Beobachter und Menschenfreund.

Die ausgestellten Werke datieren von 1970 bis heute. Der Künstler nutzte verschiedene Techniken wie Kaltnadelradierungen, bei der das Bild auf Kupfer- oder Zinkplatten herausgearbeitet beziehungsweise gekratzt oder geschabt wird. Die Erstellung des Abzugs ist dann im Nachhinein noch einmal eine besondere Aufgabe. Die Radiertechnik hat Otto 1961 kennengelernt. Sein erstes Bild zeigte ein Flugzeug ähnlich dem der Gebrüder Wright aus Amerika. „Nachdem der Druckermeister den Abzug erstellt hatte, war es ein wunderbares Gefühl“, erinnerte sich Otto. Nach seiner Einschätzung hat die Druckgrafik einen schlechten Stellenwert, da es um Reproduktionen geht. Zu Unrecht: „Alle wollen das Original sehen. Die Leute denken, man sitzt im Keller und druckt unzählige Stückzahlen“, sagte Otto ungläubig. Dabei würde der Abzug von einer Kupfer- beziehungsweise Zinnscheibe vom Drucker ungefähr eine Stunde dauern.

In der Ausstellung sind Schwarz-Weiß- und vereinzelt auch farbige Ölbilder zu sehen. „Letztere sind von den Farben aber sehr reduziert“, ergänzte Otto. „Die Farbe kann die Form auflösen.“ Er ist offenbar kein Freund allzu bunter Bilder. „Es geht darum, Farbe zu bekennen, ohne sie zu sehen. Schwarz-Weiße Kunstwerke wirken anders. Farbige Bilder sind oft bunt, und das ist für einen sensiblen Menschen grauenhaft“, meinte Otto. Es geht also darum, mit sparsamen Mitteln Wirkungen zu erzielen. Gute Kontraste und handwerkliche Schlichtheit sind ihm wichtig.

Weitere Bilder hat Otto mit Bleistift gezeichnet. Dabei sind Werke mit fantasievollen Inhalten entstanden. Zu den aktuellsten Arbeiten gehören jene, die mit schwarzer Kreide hergestellt wurden. Vielen seiner Werke ist gemein, dass „Unorte“ dargestellt werden, also Plätze, die in Vergessenheit geraten oder aus dem Fokus verloren worden sind.

Der 81-jährige Otto wohnt in Berlin. Von 1959 bis 1964 hat er sein Studium an der „Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe“ und an der „Hochschule der Bildenden Künste“ in Berlin absolviert. Nach seiner langen Lehrtätigkeit für gegenständliches Zeichnen und zahlreichen Ausstellungen ist der Künstler nach 2004 und 2013 bereits zum dritten Mal in der „Galerie Wildeshausen“ vertreten.

„Ich kann mich noch genau daran erinnern, als Hartmut Berlinicke mit einem Auto und Anhänger Bilder in Berlin einlud und später auch wieder zurückbrachte“, berichtete Otto. „Nachdem er meine Werke in einem Katalog gesehen hat, wurde der Kontakt über Reiner Schwarz aufgebaut“, ordnete Otto das Kennenlernen des Wildeshauser und des Berliner Künstlers ein. Für Berlinicke war es laut Otto wichtig, dass Bilder „echt“ sind.

2017 hatte Otto einen Anruf von Hartmut Berlinicke mit der Frage, ob er 2018 wieder in Wildeshausen seine Werke ausstellen möchte, erhalten. Nach dem Tod des Wildeshauser Künstlers im vergangenen Jahr, hatten sich die Witwe und die Tochter dazu entschlossen, die Galerie weiterzuführen. Und so konnte Michael Otto, wenn auch unter anderen Vorzeichen als geplant, seine Werke erneut in der Kreisstadt präsentieren.

Die aktuelle Ausstellung ist noch bis zum 5. Juli in der Galerie Wildeshausen zu sehen. Geöffnet ist freitags von 19 bis 22 Uhr und nach Absprache unter der Telefonnummer 04431/3164.