Firma Geestland: „Beitrag zur Integration leisten“

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Norbert Deeken, der Geschäftsführer der Putenschlachterei Geestland in Wildeshausen, äußert sich im Interview zu der sozialen Verantwortung des Unternehmens. Ende vergangenen Jahres hatte die Stadt angekündigt, die Firma werde sich an den sozialen Kosten der Integration ihrer bulgarischen Mitarbeiter in Wildeshausen beteiligen.

Herr Deeken, die Firma Geestland stellt der Stadt 50 000 Euro zur Verfügung. Warum?

Wir von Geestland bekennen uns ganz klar zu unserer sozialen Verantwortung. Und wir wollen einen Beitrag leisten zur Integration unserer bulgarischen Mitarbeiter, weil wir sie brauchen.

Von wie vielen Leuten sprechen wir denn da?

Bei uns sind rund 1 000 Menschen beschäftigt. Etwa 650 sind Bulgaren, von denen 100 schon mehr als sieben und 300 mehr als drei Jahre bei Geestland arbeiten.

Welche Projekte sollen von den 50 000 Euro profitieren?

Es gibt vier Säulen. Erstens soll eine Sozialarbeiter/Dolmetscher-Stelle geschaffen werden, um Kindern in der Schule Unterstützung zu geben und Lehrer zu entlasten. Zweitens haben wir angeboten, kostenlos Dolmetschertätigkeiten für Schulen zu vermitteln. Geestland arbeitet mit einer absolut serösen deutschen Werkvertragsfirma zusammen, die Bulgaren bei Behördengängen und Bankgeschäften betreut. Diese Mitarbeiter könnten auch anderen helfen. Und drittens haben wir mit verschiedenen Institutionen der Stadt gesprochen, die sich in der Integrationsarbeit in Wildeshausen engagieren. Und da sind wir auf das Thema Kinder gekommen, das eigentlich das größte Problem ist. Wenn Mädchen und Jungen aus Bulgarien herkommen, sprechen sie kein Wort Deutsch und sind in der Schule aufgrund der Sprachbarriere verständlicherweise völlig überfordert. Hier wollen wir sie unterstützen und einen sinnvollen Beitrag zur Integration leisten.

Was wollen Sie tun, um zu helfen?

Wir müssen den Kindern besser Deutsch beibringen. Der allgemeine Unterricht und nebenbei zu lernen, überfordert sie. Besser wäre es, die Mädchen und Jungen aus dem normalen Unterricht rauszuziehen und ihnen ein Jahr lang gezielt Deutsch beizubringen. Das Konzept könnte beispielsweise zwei Stunden morgens Deutschunterricht und nachmittags Hausaufgabenbetreuung vorsehen. Dafür braucht man Geld, und da sind wir dabei.

Bleibt noch die vierte Säule übrig.

Ja, die bezieht sich auf die Bulgaren direkt in unserem Betrieb. Wir haben immer schon mal Deutschkurse angeboten, aber abends nach der Arbeit zu lernen - das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen machen wir ab dem 1. Februar in Kooperation mit der Volkshochschule zwei Kurse mit jeweils 20 bis 25 Leuten. Zurzeit wird ein Schulungsraum hergerichtet. Und dann kann die eine Gruppe vor, die andere nach ihrer Schicht, Deutsch lernen. Jeweils anderthalb Stunden. 24 Einheiten sind angesetzt. Wir setzen auch Busse ein, sodass die Leute zu ihren Wohnungen oder in den Wohnpark kommen.

Wie läuft das?

Ich bin da guten Mutes, weil sich ruckzuck viele Werkvertragsbeschäftigte angemeldet haben. Es ist ja nicht so, dass die Bulgaren das nicht wollen.

Ist es das erste Mal, dass Geestland versucht, etwas für die Integration seiner Mitarbeiter zu tun?

Nein, wir haben vorher auch mit dem Landkreis Oldenburg und Wolfgang Sasse zusammengearbeitet. Aber das war nicht so richtig durchschlagend. Doch die Notwendigkeit besteht weiterhin. Wir hoffen jetzt, etwas konzertierter vorgehen zu können.

Was meinen Sie damit?

Ich möchte an andere Unternehmer appellieren, auf den Zug aufzuspringen. Immerhin leben 1 500 Bulgaren in der Stadt, von denen nur rund ein Drittel bei uns beschäftigt ist.

Zahlen Sie denn ab jetzt 50 000 Euro pro Jahr?

Das ist erst einmal ein Start. Wenn die Projekte in Gang kommen, können wir uns vorstellen, langfristig und nachhaltig ein bestimmtes Budget pro Jahr bereitzustellen.

Ist das soziale Engagement auch ein Standortvorteil im Wettbewerb um Mitarbeiter?

Unbedingt. Die Werkvertragsmitarbeiter machen Vorstellungsgespräche in Bulgarien. Noch bewerben sich genügend, aber wir merken, dass es weniger wird. Wir brauchen diese Mitarbeiter aber, weil wir keine Einheimischen kriegen.

Die Fleischbranche steht allgemein oft in der Kritik.

Klar, die 650 Bulgaren verdienen kein Vermögen hier. Aber wir waren Erstunterzeichner der Selbstverpflichtung der Fleischwirtschaft. Wir wollen, dass die Werkvertragsbeschäftigten alle in Deutschland versichert sind, hier Steuern zahlen und mindestens den Mindestlohn bekommen sowie ihre Zulagen kriegen. Und wir wollen, dass sie nichts abgezogen bekommen wie Messergeld. Das machen wir nicht.

Es gab ja Ende August vergangenen Jahres einen Antrag von Kreszentia Flauger (Linke) im Stadtrat zum Thema Ausbeutung. War das die Initialzündung für Ihr Engagement?

Das hat sich überschnitten. Die Gespräche mit der Stadt hatten vorher stattgefunden. Wir haben mittlerweile mit ihr gesprochen. Ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wir konnten hier an vielen Stellen für Aufklärung sorgen.