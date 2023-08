Beim Gräberfeld ist mit dem Rollstuhl Schluss

Von: Ove Bornholt

Geschottert: Der Zugang zum Gräberfeld ist leicht abschüssig und laut Leser Uwe John mit einem Rollstuhl nur schwer befahrbar. © bor

Eine Rollstuhlfahrerin beschwert sich wegen mangelnder Barrierefreiheit beim Pestruper Gräberfeld. Die Stadt verweist auf den Schutzstatus des Denkmals.

Wildeshausen – „Barrierefrei auf das Pestruper Gräberfeld“ hieß es in der Überschrift einer Pressemitteilung der Stadt Wildeshausen aus dem April (wir berichteten). Diese Einschätzung deckt sich allerdings nicht mit den Erfahrungen, die eine Rollstuhlfahrerin gemacht hat.

Es geht um die Frau von Uwe John (beide 61). Sie ist an Multipler Sklerose erkrankt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Am Sonntag sei das Paar, das in Twistringen lebt, nach Wildeshausen gefahren, wo er lange gewohnt hatte. Mit dem Rollstuhl sei es nur unter größten Anstrengungen möglich, die Schotterpiste am Eingang des Gräberfelds zu befahren, ärgert sich John, der sich deswegen an die Redaktion unserer Zeitung gewandt hat.

Pflaster neben dem Schotter verlegen?

Er berichtet, das Paar habe schon einmal mit einem elektrisch angetriebenen Rollstuhl versucht, auf das Gelände zu gelangen. Das Problem sei aber das gleiche wie bei einem zu schiebenden Rollstuhl: Die Reifen seien zu schmal, sodass das Vorankommen im Schotter äußerst beschwerlich sei. „Und wenn man es dann doch aufs Gräberfeld schafft, muss man rückwärts wieder hoch schieben. Dann ist man doch fix und alle“, wünscht sich John eine bessere Lösung.

Der 61-Jährige schlägt vor, eine Abzweigung des Lönswegs für behinderte Menschen freizugeben. Deren Autos könnten dann direkt am Gräberfeld parken. Zurzeit ist nur land- und forstwirtschaftlicher Verkehr auf dem Weg gestattet. „Das sind ja nur ein, zwei Fahrzeuge, wenn überhaupt, die da stehen würden“, meint der Twistringer. Auf der anderen Seite würde er sich einen schmalen gepflasterten Streifen am Eingang des Gräberfelds wünschen, wo jetzt der Schotter liegt. So könnten Rollstuhlfahrer besser auf das Gelände gelangen.

„Die Schotterung war ein Kompromiss“, sagt Lena Depken aus der Stadtverwaltung. Sie verweist auf den besonderen Status des Gebiets. Es steht sowohl unter Denkmal- als auch unter Naturschutz. Durch die Maßnahme des Bauhofs sei der Zugang zumindest ein Stück weit besser möglich. Die Landesforsten, die die Maßnahme in Kooperation mit der Stadt umsetzten, sehen es ähnlich.

Ratsherr Ulli Kramer (CDU), der damals den Anstoß für die Schotterung gegeben hatte, ist recht zufrieden mit der Maßnahme. „Dadurch ist das Gräberfeld wesentlich zugänglicher.“ Gleichwohl sei die Barrierefreiheit nicht komplett, gibt der Wildeshauser zu – mit dem gleichen Verweis auf den Schutzstatus wie Stadt und Landesforsten.

Negative Rückmeldungen sind bisher weder bei der Verwaltung noch bei Kramer gelandet. Im Gegenteil: Der Verkehrsverein habe der Stadt mitgeteilt, dass die neue Gestaltung der Zuwegung bei den Besuchern gut ankomme, so Depken.