Leinen los für Hund und Herrchen am Klärwerk

Wildeshausen bekommt Freilauffläche

+ © bor Bürgermeister Jens Kuraschinski (Mitte) durchschneidet das rote Eröffnungsband in Anwesenheit des Verwaltungsmitarbeiters Oliver van Rüschen (links) und Hundehalter Frank Hartwig. © bor

Wildeshausen - Am Wochenende war schon das erste Dutzend Hunde auf der Anlage; am Mittwoch wurde die Freilauffläche beim Klärwerk in Wildeshausen offiziell in Betrieb genommen.