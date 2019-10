Beim Katasteramt blüht es bald

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Kommendes Frühjahr soll direkt vor dem Katasteramt an der Straße „Im Hagen“ in Wildeshausen die Abkürzung der übergeordneten Behörde – also des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen – erblühen. Die Buchstaben LGLN sind Teil einer Blühwiese, die Mitarbeiter jetzt angelegt haben, um den Insektenrückgang zu bekämpfen. Damit will das Amt auch seiner Vorbildfunktion gerecht werden.

„Wir wollen ja alle mehr für die Umwelt tun“, sagt Willy Zerhusen, der im Katasteramt für Liegenschaftsvermessungen zuständig ist und sich privat im Nabu engagiert. Als der heiße Sommer die Rasenfläche vor dem Dienstgebäude verbrannte, sah er eine Gelegenheit: „Trotz der Trockenheit war Thymian zu sehen. Ganz viele Pflanzen wachsen dort von alleine. Wir dürfen nur nicht mähen.“

Jetzt haben er, Kollegen und Auszubildende sich zusammengesetzt und entschieden, Blühmischungen auszubringen. Dabei legt Zerhusen wert darauf, dass regionaltypische Pflanzen und Blumen sprießen, die Insekten Nektar bieten und nicht nach einem Jahr eingehen. Aber: „Wir wollen wenig Pflegeaufwand.“ An Frühblühern wurden Traubenhyazinthen, Narzissen und Schachbrettblumen in LGLN-Form ausgesät. Für den hoffentlich ganzjährigen Blütenflor verwendeten die Mitarbeiter ein- und mehrjährige Pflanzen wie Schafgarbe, Kamille, Kornblume, Flockenblume Wegwarte, Natternkopf, Labkraut, Malve, Mohn, rote und weiße Lichtnelke, Feld-Thymian sowie schwarze Königskerze.

Beim Bestücken der Wiese kam den Mitarbeitern des Amts entgegen, dass die Fläche, auf der das Gebäude steht, einst aufgeschüttet worden war. Und das mit ganz magerem Boden, der gärtnerisch schwierig zu nutzen sei, sich allerdings gut für die nun gewählte Bepflanzung eigne, so Zerhusen. „Ich hoffe, dass die Krokusse und Co. jetzt keimen“, sagt er. Dann könnten Ende März oder Anfang April die ersten Frühblüher zu sehen sein. In den kommenden Jahren werde der LGLN-Schriftzug allerdings im Blütenmeer untergehen.

Amtsleiter Hajo Roßkamp lobt die Initiative seiner Mitarbeiter. „Zum einen dient die Aktion dem ökologischen Gedanken“, hebt er hervor. Auf der anderen Seite hätten die Azubis bei dem Projekt vieles selbstständig erledigt, womit ihrer Ausbildung Rechnung getragen werde.

Das Katasteramt ist auch abseits der jetzt angelegten Blühwiese ökologisch unterwegs. Zerhusen verweist beispielsweise auf Nistkästen, die der Hausmeister sehr fleißig anbringe und teils sogar selbst produziere.

Blühstreifen oder -wiesen sind in den vergangenen Jahren in Mode gekommen. So haben Jäger und Landwirte allein in diesem Jahr 290 Hektar Blühfläche im Landkreis Oldenburg angelegt. Harpstedt (50 Hektar) steht im Vergleich der Gemeinden an erster Stelle, gefolgt von Hatten (40) und Wardenburg (30). Auch Privatleute oder der Bauhof in Wildeshausen haben einige Flächen geschaffen, die Insekten Nahrung bieten sollen.