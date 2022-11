Auto überschlägt sich auf der A1 bei Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Das Auto überschlug sich auf der Autobahn 1. © NSN

Wildeshausen/Großenkneten – Mit einem gehörigen Schrecken und einem komplett zerstörten Wagen davongekommen sind am Montag gegen 15 Uhr drei Insassen eines Autos, das sich auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen überschlagen hat.

Laut Polizeibericht war die 37-jährige Fahrerin aus Hamburg zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorner Heide in Höhe des Parkplatzes Engelmannsbäke (Gemeinde Großenkneten) unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geriet. Nach dem Überschlag blieb das Auto auf der Seite liegen. Sowohl die Fahrerin als auch ihre 36- und 29-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Die alarmierten Rettungswagen konnten ohne Patienten wieder abrücken. Der Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Osnabrück musste während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt werden. Es bildete sich im nachmittäglichen Feiertagsverkehr ein längerer Stau.

Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Bereits am Sonntag gegen 18.05 Uhr stieß eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen auf ein Fahrzeug aus Schweden mit einer Panne auf dem Standstreifen.

Bei der Überprüfung des 55 Jahre alten Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem konnten körperliche Auffälligkeiten in Bezug auf den Konsum berauschender Mittel festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe angeordnet, weil er nicht in Deutschland wohnt.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Fahrer wurde zudem noch einmal eindrücklich darüber belehrt, dass er keine Fahrzeuge im Straßenverkehr führen darf.