Bei „mischMIT!“ endet die kostenlose Beratung für Vereine – Politik stoppt Finanzierung

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Sparsame Blicke: Dieter Brüggmann, Thorben Kienert und Bernhard Block (v.l.) ärgern sich darüber, dass sie die Beratungsstelle Ehrenamt einstampfen mussten. © Vorwerk

Die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ muss die Beratungsstelle Ehrenamt einstampfen. Damit geht wichtige Arbeit verloren, so die Verantwortlichen. Die Politik stellte sich gegen die weitere Finanzierung von 50.000 Euro jährlich.

Wildeshausen – Bei der Freiwilligenagentur „mischMIT!“ geht es nicht weiter mit der Beratungsstelle Ehrenamt. Der Landkreis Oldenburg hat die Förderung von 50 000 Euro pro Jahr dafür eingestampft. Hauptamtlich verantwortlich für die Stelle war in den vergangenen drei Jahren die Juristin Sabine Düver. Was sie in dieser Zeit geleistet hat, stellte der 1. Vorsitzende der Agentur, Dieter Brüggmann, am Mittwoch bei einem Pressegespräch vor. Im Zeitraum von Mitte 2020 bis Ende 2022 seien insgesamt 816 Personen beraten und für 120 Vereine Anfragen erledigt worden. Dabei ging es unter anderem um Fragen rund um Vereinssatzungen. Nun fällt dieser Posten weg.

„Wir waren sehr überrascht, als wir gehört haben, dass die Finanzierung endet“, gab Brüggmann, 1. Vorsitzender von „mischMIT!“, zu. „Der Landrat hatte uns immer wieder seine Unterstützung zugesagt. Leider konnte er seine Meinung gegenüber der Politik nicht durchsetzen“, so Brüggmann weiter. Diese beschloss im Herbst 2022, das Geld für die Finanzierung der Vollzeitstelle ab Juli 2023 nicht mehr zur Verfügung zu stellen.

Sabine Düver unterstützte Vereine in Satzungs- und rechtlichen Fragen kostenlos

Seit ein paar Tagen ist Düver also nicht mehr da. Sehr zum Bedauern von Brüggmann sowie dem 2. Vorsitzenden Bernhard Block und „mischMIT!“-Geschäftsstellenleiter Thorben Kienert. „Da fällt eine Menge weg. Sie hat die Vereine in vielen rechtlichen Fragen kostenlos unterstützt. Etliche Satzungen konnten durch ihre Expertise überarbeitet werden“, so Brüggmann. Kienert ergänzte: „Hier konnten die Leute, die sich im Verein ehrenamtlich als Vorsitzender oder im Vorstand engagieren wollen, alle Fragen klären, die sie hatten, bevor sie solch ein Engagement eingehen. Das war wichtig. Es gibt ja immer weniger Leute, die solche Positionen im Verein bekleiden wollen.“

Darüber hinaus hat Düver Fortbildungsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen des Landkreises angeboten. „Dabei ging es um Basiswissen für Vereine“, so Block. Im Zuge der Initiative „Löppt!Mitnanner“ koordinierte Düver Workshops für Schulen des Landkreises, um junge Menschen zu ermutigen, ehrenamtlich tätig zu werden. Elf Trainer seien für die Moderation der Workshops ausgebildet worden. Mit dem Auslauf der Beratungsstelle ist nicht nur dieses Projekt gestoppt. Block sagte: „Ich hoffe, dass Bürger, denen mit dieser Stelle geholfen worden ist, auf unsere Politiker zugehen und sie fragen, warum dieses kostenlose Angebot eingestellt wurde. Denn die Folge ist nun, dass die Vereine, die sowieso schon wenig Geld haben, sich nun bei Anwälten beraten lassen müssen. Und da wird das nicht kostenfrei gehen.“