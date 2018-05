Beförderungen, Geburtstag und zweimaliger Ummarsch

Wachkompanie bereitet sich im Krandel auf das Gildefest vor / Peter Decker frühzeitig zum Richter ernannt

+ Detlev Hohn (l.) ernannte im Beisein von Detlev Horst (r.) und Gerichtspräsident Otto Böttcher (2.v.r.) Peter Decker zum Richter.

Wildeshausen - Gute Nachrichten, Beförderungen und einen Geburtstag gab es am Sonntag beim Exerzieren der Wachkompanie im Krandel zu feiern. So vermeldete der Hauptmann der Wache, Detlev Hohn, bereits nach zwei Ummärschen (und nicht wie üblich drei), das Exerzieren habe diesmal so gut geklappt, dass man auf die kommenden Aufgaben hervorragend vorbereitet sei. Bei herrlichem Sonnenschein konnten die Mitglieder deshalb schnell wieder zu Wurst und Bier im Zeughaus. Immerhin warten einige Aufgaben in den folgenden Tagen, sodass man sich noch ein wenig schonen durfte.