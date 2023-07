Beeindruckendes Klangerlebnis: Thomanerchor singt in der Alexanderkirche

Von: Holger Rinne

Begeisterte rund 600 Besucher in der Wildeshauser Alexanderkirche: der Thomanerchor aus Leipzig. © Rinne

Wildeshausen – Mit dem Auftritt des weltberühmten Thomanerchors übergab der Kulturkreis Wildeshausen der Huntestadt am Mittwochabend ein ganz besonderes Geschenk.

Eigentlich sollte das Konzert des Leipziger Chores bereits vor drei Jahren zum 750-jährigen Bestehen der Stadt über die Bühne gehen, doch Corona machte damals den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Wenig später lag die nächste Verschiebung an der nicht fertiggestellten Orgel.

Der Thomanerchor kann auf eine noch längere Tradition als die Stadt Wildeshausen zurückblicken. Die Gründung des Klosters St. Thomas in Leipzig im Jahre 1212 gilt als Entstehungsjahr. Die in der Klosterschule untergebrachten Knaben hatten den liturgischen Gesang in der Stiftskirche zu verrichten. Später, im Jahre 1254, wurde dem Stift eine weltliche Schule angegliedert. Noch heute wohnen die Sänger im Internat, dem „Thomasalumnat“ und besuchen das Thomasgymnasium. Geleitet wird der Chor vom Thomaskantor, dessen berühmtester Stelleninhaber Johann Sebastian Bach (1685-1750) hieß. 2021 wurde Andreas Reize vom Leipziger Stadtrat zum 18. Thomaskantor nach Bach ernannt.

600 Besucher füllten die Alexanderkirche

Die Alexanderkirche war am Mittwochabend so voll wie selten und an die 600 Besucher waren am Ende vollkommen aus dem Häuschen über den Auftritt. Der Chor bot mit einer unglaublichen Präzision und doch voller Emotionalität Werke aus mehreren Jahrhunderten. Es war wie ein Gang durch die Musikepochen, geprägt durch geistlichen Gesang.

Bereits der Auftakt mit der Motette für fünfstimmigen Chor „Nun schein, du Glanz der Herrlichkeit/Steig, Mond, hinan zur guten Nacht“ von Leonhard Lechner (1553-1606) ließ die Zuhörer staunend und bewundernd auf den Kirchenbänken verharren. Die Sopranstimmen der Knaben hallten durch das Gotteshaus glockengleich wie Engelsstimmen, unterlegt vom Bass der älteren Schüler.

Zur Motette „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ von Heinrich Schütz (1585-1672) erklommen zehn Sänger die Nordempore der Basilika. Unter dem einfühlsamen Dirigat Reizes büßte der Chor trotz der räumlichen Distanz zum Altarraum kein Stück von der anfänglich beschriebenen Präzision ein. Vielmehr bildete sich eine Klangverschmelzung zwischen Sängern und Gotteshaus.

Von der Ehre Gottes: Zehn Thomaner sangen auf der Nord-empore der Alexanderkirche. © Rinne

„Jesu, meine Freude“ der Höhepunkt des Abends

Der Höhepunkt des Abends war sicherlich Bachs Motette für fünfstimmigen Chor und Basso continuo „Jesu, meine Freude“. Das Werk besteht aus elf Einzelsätzen und basiert auf dem gleichnamigen Kirchenlied von Johann Franck und Johann Crüger. Fugenartig verwinden sich Text und Stimmen, meisterhaft von den Thomanern in Szene gesetzt.

Kurz vor Ende des Konzertes besetzten die Sänger den Mittelgang und die beiden Seitengänge und sangen das „Vater unser“ (Ottsche nash) aus der Chrysostomos-Liturgie op. 31 von Sergej Rachmaninow mit einer Stimmgewalt, wie sie von russischen Männerchören nicht zu überbieten wäre.

In zwei Zwischenspielen zeigte Thomasorganist Johannes Lang, der den Chor mit einer mobilen Orgel begleitete, sein Können auf der neuen Woehl-Orgel der Alexanderkirche. Mit dem Schlussakkord des letzten Werkes „Ave Maris Stella“ von Blake Wilson (*1994) brach die Begeisterung buchstäblich aus dem Publikum heraus. Immerhin hatte es auf Bitte der Veranstalter während des fast zweistündigen Programms auf Beifall verzichtet. Stehend bejubelten die Besucher die jungen Sänger, die sich dafür mit zwei Zugaben bedankten. Eine davon gestalteten die Abiturienten des Thomasgymnasiums, für die mit dem Abitur die aktive Zeit im Thomanerchor endet.