„Bee local“-Initiative: Gutscheine nun auch im Internet

In der ersten Woche zehn Prozent Rabatt

+ © dr Werben für Gutscheine, die online bezahlt werden können: Johannes Lenzschau und Peter Gebhardt (r.). © dr

Wildeshausen – „Bee local“ heißt eine Aktion, mit der seit einigen Jahren in Wildeshausen dafür geworben wird, in den heimischen Geschäften einzukaufen. Seit zwei Jahren gab es bei der Volksbank, der Landessparkasse zu Oldenburg und in der Tourist-Information im historischen Rathaus Gutscheine im Wert von zehn und 20 Euro zu erwerben, die dann in Wildeshauser Geschäften eingelöst werden konnten. Ab jetzt gibt es auch einen Gutschein über 50 Euro. Zudem ist es nun möglich, über die Internetpräsenz beelocal-wildeshausen.de Gutscheine zu bestellen und zu bezahlen. Die Coupons werden dann per Post zugestellt.