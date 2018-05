Schwangerschaftsberatungsstelle „donum vitae“ zieht Bilanz

Wildeshausen - Von Tanja Schneider. Die Zahl der Frauen, die bei der Schwangerschaftsberatungsstelle „donum vitae“ in Wildeshausen nach Unterstützung und Begleitung fragen, ist nahezu konstant geblieben. Dies geht aus dem Jahresbericht hervor, den die beiden Sozialpädagoginnen Sabine Bernhold und Brigitte Meyer-Tönjes am Mittwoch zusammen mit der Vorsitzenden Christa Heimermann vorstellten. Demnach gab es in 2017 insgesamt 481 Beratungsfälle. 329 Frauen suchten Rat. Die meisten von ihnen waren Deutsche. Auf sie entfallen 234 Beratungen. Gestiegen ist die Zahl der hilfesuchenden Frauen aus Osteuropa. Eine gezieltere Präventionsarbeit gehört deshalb zu den diesjährigen Vorhaben.

Der Verein „donum vitae“ möchte mit seinem Angebot, zu dem auch Gruppenberatungen, Infoveranstaltungen und weitere Projekte gehören, gute Rahmenbedingungen für Schwangere schaffen – gerade wenn ein Kind unerwartet kommt, die Arbeitsplatzsituation schwierig ist oder es Probleme in der Partnerschaft gibt. Zu den häufigsten Gründen für einen Schwangerschaftskonflikt gehörten auch im vergangenen Jahr wieder die psychische Gesundheit und Überforderung (50 Prozent), finanzielle sowie berufliche Gründe (jeweils 40 Prozent) und die Ablehnung der Schwangerschaft durch den Kindsvater (34 Prozent). In vielen Fällen kommen mehrere Probleme zusammen. „Es müssen aber nicht immer die ganz großen Hürden sein. Auch Frauen mit kleinen Problemen können sich gerne an uns wenden“, so Bernhold. Mit Abstand am häufigsten suchten Verheiratete mit Kindern Rat. Hauptklientel sind die 27- bis 34-Jährigen, gefolgt von den 22- bis 26-Jährigen.

Die Fachkräfte von „donum vitae“ berieten unter anderem zu sozialen Fragen und Leistungen, informierten über die Folgen eines Schwangerschaftsabbruches und vermittelten finanzielle Hilfen. „Bei diesen verzeichnen wir übrigens einen Anstieg“, berichtete Meyer-Tönjes. Wie die Sozialpädagogin erläuterte, können Frauen, deren Familieneinkommen für die Anschaffung einer Erstausstattung nicht ausreichend ist, Zuschüsse von der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ beantragen. Die Einkommensgrenze liegt bei Alleinverdienern bei 1 872 Euro und bei Paaren bei 2 702 Euro. „Mit jedem Kind steigt sie“, so Meyer-Tönjes. Von den 124 Anträgen, die über „donum vitae“ gestellt wurden, bewilligte die Bundesstiftung 107 mit einer Gesamtsumme von 56 850 Euro.

Zudem gab es deutlich mehr Anträge auf Kostenübernahme an den Verhütungsmittelfonds des Landkreises Oldenburg. Die Zahl stieg von 75 in 2016 auf 102 im vergangenen Jahr. In diesem Rahmen können sich Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen ärztlich verordnete Verhütungsmittel wie die Pille oder die Spirale leisten.

Einen großen Raum nimmt bei „donum vitae“ auch die Präventionsarbeit ein – zum einen für Jugendliche, für die das Projekt „Babybedenkzeit“ sowie 18 Infoveranstaltungen angeboten wurden, zum anderen für Frauen mit Fluchthintergrund. „Für viele von ihnen sind Überlegungen zu Themen wie Familienplanung und Verhütung Neuland“, heißt es im Jahresbericht. Während der Beratungen zu Schwangerschaft und Geburt sei immer wieder deutlich geworden, dass es zum Teil große, kulturell bedingte Unterschiede im Vorwissen gibt. Dort setzt „donum vitae“ seit 2017 an und organisiert in Zusammenarbeit mit den Flüchtlingssozialarbeiterinnen Infoveranstaltungen. Bislang gab es drei Treffen, bei denen – zum Teil mithilfe von Sprachmittlerinnen – Fragen rund um die Familienplanung, aber auch zur Rolle der Frau in Deutschland erörtert wurden. „Wir vermitteln den Frauen in diesem Rahmen auch, welche Rechte sie haben“, sagte Bernhold. Zur Fortführung dieses Angebotes ist die Kooperation mit Partnern angedacht, wo sich schon entsprechende Gruppen gefunden haben, beispielsweise der Sprachkurs bei der VHS.

Intensivieren möchte die Beratungsstelle auch die Präventionsarbeit für Frauen aus Osteuropa. „Wir müssen Lösungen finden, sie zu erreichen und bereits im Vorfeld einer Schwangerschaft zu informieren“, so die Sozialpädagoginnen. Aufgrund von Arbeitsmigration seien im Einzugsbereich des Vereines besonders Bulgarinnen betroffen. „Für sie ist eine ungeplante Schwangerschaft oft katastrophal“, erklärte Bernhold mit Blick auf befristete Arbeitsverträge und oft äußerst schwierige Wohnsituationen.