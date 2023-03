Rat streitet um 290 Quadratmeter-Verstoß gegen Bebauungsplan: Wallhecke fehlt

Von: Dierk Rohdenburg

Randstreifen am Bargloyer Weg: Dort muss nun keine Wallhecke mehr angepflanzt werden. © dr

Wildeshausen – Es ist schon ungewöhnlich, dass in der Wildeshauser Politik über knapp 300 Quadratmeter Fläche in einem Baugebiet in mehreren Sitzungen gestritten wird.

Am Donnerstag ging der letzte Akt eines neuen Falls über die Bühne. Konkret handelt es sich um einen etwa fünf Meter tiefen und 60 Meter langen Streifen am Bargloyer Weg. Im Bebauungsplan ist der Bereich als Grünfläche mit Pflanzgebot festgesetzt. Dort sollte ursprünglich eine 80 Zentimeter hohe und 2,5 Meter tiefe Wallhecke mit Wildkrautflur angelegt werden.

Die Fläche war Teil eines Investorengrundstücks, das mit Gebäuden bebaut und im Anschluss weiterverkauft wurde. Teilweise wurden durch die neuen Eigentümer im Grünflächenbereich Zäune und Einfriedungen errichtet, die laut Bebauungsplan zurückgebaut werden müssen. Der Ersterwerber hatte allerdings die Änderung des Planes beantragt und mit dem Wasserverband OOWV eine Kompensation in Großenkneten vereinbart.

„Missachtung des B-Planes nicht zu tolerieren“

Das hält Bodo Bode (Pro Wildeshausen) für sinnlos. „Was hat das Baugebiet davon, wenn wir auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Großenkneten kompensieren. Das könnte auch in Nepal sein“, sagte er. Die Missachtung des Bebauungsplanes könne man nicht tolerieren. „Das sorgt bei Nachbarn für Frust“, so Bode. Dieser Meinung schloss sich Rainer Kolloge (UWG) an. „Hier wurde eine Grenze verschoben.“ Man könne keinen Präzedenzfall tolerieren, der andere ermuntere, es ebenso zu tun.

Andere Ratsmitglieder wie Wolfgang Sasse (CDU) wollten „kein Fass aufmachen“. „Die Stadt kann mit der Ausgleichsfläche leben. Der Mangel ist geheilt“, betonte er. „Wenn Wildeshausen auf den Bebauungsplan besteht, müssten alle Vergehen wie Schottergärten oder nicht genehmigte Bauten ebenso verfolgt werden.“

Für „bürgerfreundliche“ Entscheidung

Das sah auch Evelyn Goosmann (SPD) so. „Das ist dumm gelaufen. Aber wir sollten jetzt bürgerfreundlich entscheiden“, erklärte sie. Der nebenanliegende Bebauungsplan sehe auch keinen Grünstreifen vor. „Wir bestrafen die Eigentümer, die das gutgläubig gekauft haben“, sagte Marko Bahr (FDP), und Karl Schulze Temming-Hanhoff (fraktionslos) sah den ersten Fehler bei der Stadtverwaltung: „Die hat die Ausgleichsfläche erst später erwähnt.“ Mit Blick auf die Kompensation in Großenkneten machte der Ratsherr deutlich, dass man für das geplante Industriegebiet Wildeshausen-West riesige Kompensationsflächen in Großenkneten reserviert habe. Damit hätten viele Ratsmitglieder auch keine Probleme gehabt, so Temming-Hanhoff. Jens-Peter Hennken (CDW) befand: „Die Verantwortung liegt auf vielen Schultern.“ Er sehe keinen Präzedenzfall.

Die Änderung des Bebauungsplanes wurde schließlich gegen die Stimmen von Grünen, UWG und Pro Wildeshausen verabschiedet. Dort ist nun keine Wallhecke mehr erforderlich.