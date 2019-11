CDU beantragt Konzept für Ganztagsschule

In Wildeshausen gibt es noch kein Angebot in den Grundschulen

+ In Wildeshausen gibt es derzeit noch kein Ganztagsangebot an den Grundschulen. Foto: dpa

Wildeshausen – Die CDU-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat beantragt, dem Schulausschuss und dem Rat bis spätestens im ersten Halbjahr 2021 ein Konzept zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Günter Lübke verweist in diesem Rahmen darauf, dass Eltern ab 2025 bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für ihre Grundschulkinder erhalten. Die Bundesregierung habe für Investitionen in Räumlichkeiten und Gebäude in einem ersten Schritt ein Sondervermögen in Höhe von zwei Milliarden Euro beschlossen.