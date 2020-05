Beachsportanlage öffnet wieder

Wegen Corona-Beschränkungen sind Reservierungen Pflicht

+ Für Kinder wurde ein neues Klettergerüst angeschafft. Auch die Tischtennisplatte daneben ist in der Winterpause hinzugekommen. Fotos: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die Kinder-und Beachsportanlage des VfL Wittekind ist ab Montag, 25. Mai, wieder für den Betrieb geöffnet – allerdings gelten Corona-Einschränkungen auf dem Areal hinter dem Kinderland in Wildeshausen. Wie der Krandelverwalter und VfL-Vorsitzende Wolfgang Sasse bei einem Pressegespräch am Mittwoch erläuterte, müssen alle Interessierten vor der Nutzung der Anlage einen Termin auf der Internetseite des VfL auswählen und sich vor Ort an bestimmte Regeln halten. „Das Wichtigste ist der Mindestabstand von zwei Metern“, betonte Sasse. Des Weiteren sind maximal Gruppen mit fünf Personen zugelassen, die Namen der Teilnehmer müssen hinterlegt werden, die Spieler kommen schon in Sportsachen, beim Betreten des Geländes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, und die Hände werden am Eingang der Anlage desinfiziert.