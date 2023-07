BBS Wildeshausen entlässt 27 staatlich geprüfte Techniker

Teilen

Freuen sich über ihren Abschluss: 27 Männer und Frauen sind nun staatliche geprüfte Techniker. © Kolhoff

Wildeshausen – In einem feierlichen Rahmen sind am Freitag 27 staatlich geprüfte Techniker (Bachelor Professional Technik) an den Berufsbildenden Schulen Wildeshausen in den Fachrichtungen Bautechnik und Maschinentechnik verabschiedet worden.

Sie haben damit den höchsten Abschluss erreicht, der an dieser Schule vergeben werden kann, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Ein Großteil von ihnen absolvierte zusätzlich Meisterkurse, „Kuka“-Roboterprogrammierkurse und einen Laserkurs. Alle haben mit ihrem Abschluss die Möglichkeit, an einer Hochschule oder Universität zu studieren.

Hohe Qualifikation, beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt sucht händeringend hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Viele der Absolventen arbeiten später aus diesem Grund später in leitenden Funktionen wie Bauleiter, Fertigungsleiter oder Konstruktionsleiter, heißt es weiter.

Die beiden Klassenlehrer Tanja Schlotmann und Ludger Kolhoff lobten die hohe Einsatzbereitschaft der Techniker und auch die der Kollegen. Weitere Grußworte folgten von Schulleiter Jens Haar, der stellvertretenden Landrätin Marion Daniel und dem stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Däubler. Die Klassenvertreter Luca Bley, Jan Horstmann und Rudi Kononenko bedankten sich im Namen der Klassen für die hervorragende und professionelle Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure dieser Schule.

Ehrung für besonders gute Leistungen

Die Technikerschule Wildeshausen blickt auf eine langjährige Tradition zurück. Es ist die insgesamt 57. Techniker-Verabschiedung. Anfangs gab es nur den Fachbereich Bautechnik. In den 1960er-Jahren folgte die Fachrichtung Maschinentechnik – Konstruktion und Entwicklung.

Rudi Kononenko (Note 1,0) und Rene Niemeyer (1,5) sind für ihre besonders guten schulischen Leistungen geehrt worden.