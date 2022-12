Technikerschule an der BBS Wildeshausen: Vorsprung durch Fortbildung

Von: Cord Krüger

Blick ins Konstruktionslabor der Technikerschule: Dieser Zweig nimmt ab sofort wieder Anmeldungen fürs kommende Schuljahr entgegen. © BBS

Wildeshausen – Die Technikerschule der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen nimmt ab sofort wieder interessierte Facharbeiter oder Gesellen für die Aufstiegsfortbildung zum „staatlich geprüften Techniker“ oder zur „staatlich geprüften Technikerin“ an – in den Fachrichtungen Bautechnik und Maschinentechnik. Am Ende dieses Studiums steht der Titel „Bachelor Professional in Technik“.

„Mit dem Abschluss vergeben wir die Fachhochschulreife“, erläutert Ludger Kolhoff als Leiter der Fachschule Maschinentechnik: „Damit sind die Absolventen zum Studium an einer deutschen Hochschule oder Universität berechtigt.“ Ebenso bieten er und sein Team auch Teile der Meisterausbildung an, sodass die Interessierten nach der Rückkehr in den Beruf Nachwuchskräfte ausbilden oder einen eigenen Handwerksbetrieb leiten können. Zudem weist er auf finanzielle Fördermöglichkeiten und die steuerliche Absetzbarkeit dieser Weiterbildung hin. Nähere Informationen erteilt er unter Tel. 04431/93610 oder per E-Mail an ludger.kolhoff@bbswildeshausen.de.

Das Angebot setzt grundsätzlich praktische Erfahrung voraus. „In Zeiten von Fachkräftemangel, Globalisierung und Digitalisierung erwarten die Unternehmen heute von ihren Angestellten, dass deren Wissen stets auf höchstem Niveau ist und bleibt“, weiß Kolhoff: „Qualitativ hochwertige Fähigkeiten sind und werden in der Berufswelt überlebenswichtig.“ Genau aus diesen Gründen lohne sich der „Techniker“. Unter bestimmten Voraussetzungen könne man schon unmittelbar nach der Berufsausbildung mit diesem Angebot starten.

Kooperation mit Fachfirmen

Dank langjähriger Erfahrungen und dem Feedback früherer Schüler passt das Kollegium die Lerninhalte den Anforderungen in der Praxis stetig an. Als großen Vorteil sieht Kolhoff die Kooperationen der Schule mit dem Laserzentrum Hannover (LzH) in puncto Laserbearbeitung und dem zunehmend gefragten 3D-Druck sowie mit dem börsennotierten Unternehmen „Kuka Robotics“: „Wir trainieren unsere Schüler an den modernsten Industrierobotern.“ In der Maschinentechnik werden die Aspiranten an vier Tagen pro Woche von 8.10 bis 15.10 Uhr unterrichtet – der Freitag bleibt somit frei.

Zu Beginn des Jahrgangs nimmt Teambildung einen Schwerpunkt ein – nicht nur, weil dies laut Kolhoff den Kurs zusammenschweißt, sondern weil in der heutigen Wirtschaft kaum noch jemand an „Einzelkämpfern“ interessiert ist. Die Rückmeldungen von „Ehemaligen“ geben den Verantwortlichen recht: „Wir schaffen die Grundlage für Positionen im mittleren und höheren Management. So arbeiten viele unserer Absolventinnen und Absolventen als Abteilungs- oder Fertigungsleiter, Bauleiter oder Konstruktionsleiter“, schildert Kolhoff. Dies könne sich auch finanziell sehen lassen – mit einem Gehalt über dem Durchschnitt. „Sie werden gefragte Techniker am Markt“, verdeutlicht Kolhoff. Und durch die Zusammenarbeit mit Betrieben an realen Praxisprojekten eröffnen sich auch neue Kontakte zu anderen Arbeitgebern.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter den Adressen www.technikerschule.bbswhs.de oder www.bbswildeshausen.de.