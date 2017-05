BBS-Schüler setzen Signal für ein vereintes Europa

600 bis 800 Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen haben sich am Montagmorgen auf dem Schulhof an der Feldstraße aufgestellt, um ein Zeichen für ein vereintes Europa zu setzen. Die Teilnehmer formierten dazu die Buchstaben E sowie U und hielten Plakate in Richtung der Fotografen auf dem Dach des BBS-Hauptgebäudes. Darauf war unter anderem zu lesen: „Ja zu Europa“, „We are Europe“ und „Vielfalt“. Die Aktion ist Teil der Europawoche, die noch bis Freitag läuft. Es waren sowohl Klassen vom Hauptstandort an der Feld-, als auch von der St.-Peter-Straße vertreten. - Foto: bor