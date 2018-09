EWE baut Internet in der Landgemeinde aus

Bühren/Düngstrup/Holzhausen/Bargloy - Von Ove Bornholt. Derzeit werden in der Wildeshauser Landgemeinde leere Rohre verlegt, durch die – sinnbildlich gesprochen – bald schnelles Internet fließen soll. Die Arbeiten sind Teil des Breitbandausbaus, den der Landkreis Oldenburg angestoßen hat. Vorgesehen ist die Schaffung von VDSL-Anschlüssen, die Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download ermöglichen sollen.

„Der Ausbau befindet sich derzeit in Holzhausen, Bühren, Düngstrup und Bargloy in der Umsetzung“, teilte der Oldenburger Versorger EWE auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Das Unternehmen hatte im Sommer vergangenen Jahres aufgrund des wirtschaftlichsten Angebots den Zuschlag für den Breitbandausbau im Landkreis erhalten. Konkurrenten wie die Telekom, die sich ebenfalls beworben hatte, waren dabei leer ausgegangen.

Geplant ist, die Arbeiten im kommenden Winter abzuschließen, sagte EWE-Sprecher Mathias Radowski. Doch die Oldenburger Firma kann nicht alleine handeln. Es seien noch konkrete Gespräche und Ortsbegehungen mit der Telekom notwendig, da sich das weiterhin teilweise genutzte Kupfernetz nach wie vor in ihrem Besitz befindet, teilte er mit.

Bei der vom Landkreis gewählten Ausbauvariante werden die Kabelverzweiger, also die Bindeglieder zwischen dem Hauptverteiler und den Haushalten, mit Glasfaserleitungen angeschlossen. Das Verfahren ist günstiger, als Glasfaser in alle Haushalte zu legen. Nachteil ist jedoch, dass die Internetgeschwindigkeit mit steigender Entfernung zum Verzweiger abnimmt. Wie viele der angepriesenen 100 Megabit pro Sekunde nachher tatsächlich beim Endkunden ankommen, ist also stark vom Einzelfall beziehungsweise der Lage in Bezug auf die Kabelverzweiger abhängig. „EWE wird alle profitierenden Haushalte anschreiben und über die neuen Möglichkeiten informieren“, versichert der Versorger, der auf ein gutes Geschäft hofft.

In alten Abschnitten des Baugebiets „Vor Bargloy“ waren ebenfalls Leerrohre verlegt worden. Inwiefern darin Glasfaserkabel verlegt werden können, hatte SPD-Ratsherr Matthias Kluck während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur gefragt. Man sei in Gesprächen mit Anbietern hatte Hans Ufferfilge von der Stadtverwaltung versichert. Vielleicht „fließt“ also auch dort bald schnelles Internet.