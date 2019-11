Wie baut man Fachwerk wieder auf?

Ein Tag, der an frühere Jahrhunderte anknüpft: Die Berufsschüler des Maurerhandwerks arbeiteten am Donnerstag mit Hammer, Mörtel und Ziegeln daran, ein Fachwerk auszufüllen. In einem Workshop zeigt Kay Neuling vom Monumentendienst ihnen den Umgang mit historischen Baumaterialien.

VON KATIA BACKHAUS

Wildeshausen – Kay Neuling hat für die Aktion an den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Oldenburg den Schwerpunkt „Fachwerkausfachung“ gewählt. Der regionale Bezug soll den Lehrlingen den Zugang zu den historischen Handwerkstechniken, die der Restaurator und Maurermeister ihnen zeigt, erleichtern. Der Workshoptag an der BBS ist die letzte von insgesamt 23 Veranstaltungen, die der Monumentendienst in diesem Jahr mithilfe des Förderprogramms „European Cultural Heritage Year“ im Weser-Ems-Gebiet angeboten hat. Die Initiative setzt sich für den Erhalt einzigartiger Architektur ein und betreut etwa 1 700 Gebäude in der Region. Ziel der Rundreise von Neuling und seiner Kollegin Sarah Mürmann ist, Nachwuchshandwerker für den Erhalt historischer Gebäude zu interessieren.

Für Eigentümer denkmalgeschützter Liegenschaften sei es immer schwieriger, Fachleute für Sanierungsarbeiten zu finden, sagt der Restaurator. „Das Historische geht uns ein Stück weit verloren“, sagt Peter Nieslony, Leiter der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oldenburg. Auch dieser fördert den Monumentendienst. Nieslony und sein Kollege Stefan Effenberger beobachten die Arbeit der Berufsschüler und hoffen, dass das Workshopprojekt Früchte trägt.

Die Ziegel stammen aus dem 16. Jahrhundert

„Es ist ungewohnt, weil die Mörtelmischung anders ist und der Ziegel etwas größer“, sagt Lahdo Artam. Der 21-Jährige ist im dritten Lehrjahr und hat gerade das vom Monumentendienst mitgebrachten Material mit dem Maurerhammer auf die passende Größe gebracht und angeschrägt. Die Ziegel aus der Renaissance-Zeit sind weniger stabil und kompakt als es heute Standard ist, erklärt Mürmann. „Jeder Ziegel ist anders“, sagt Neuling. Normmaße für Baumaterialien waren im 16. Jahrhundert noch nicht üblich. „Wenn man die Ecken und Kanten abschlagen muss, ist es schon schwieriger“, findet Arkan Sezgin. Dem 20-Jährigen macht die Arbeit mit den alten Elementen Spaß: „Es ist auf jeden Fall interessant, alles ganz anders als sonst.“

Nicht nur die Ziegel, auch der Mörtel unterscheidet sich von dem, womit die Berufsschüler sonst arbeiten. Die Workshopleiter haben ein Gemisch mit hohem Kalkanteil angerührt, das im Vergleich zum inzwischen üblichen Zement elastisch und weich sei, erläutert Mürmann. Vor allem nicht bei den drei Grad Celsius, die am Donnerstag herrschten: Kalk härtet erst bei Temperaturen von mindestens zehn Grad, ergänzt die Denkmalpflegerin. Nichtsdestotrotz müssen die Berufsschüler beim Probemauern darauf achten, die Fugen weniger breit zu machen als sie es sonst gewohnt seien, um die Stabilität des Fachwerks zu gewährleisten. „Jetzt verschiebst du die unteren auch“, warnt gleich einer, als sein Mitschüler einen Ziegel in der vierten Reihe zurechtklopft.

Fachwerk lässt sich aber nicht nur mit Ziegeln, sondern auch mit anderen Materialien füllen. Auch Hölzer, Weidenruten, Lehm oder Strohwickel haben die beiden Monumentendienstler mitgebracht. Aus den dünnen Zweigen entsteht ein Geflecht, das an Eichenstaken befestigt und anschließend mit Lehm beworfen wird, erklärt Neuling. Die dritte Technik setzt auf sogenannte Lehmwickel: Bündel aus Stroh, die mit dem Sand-Schluff-Ton-Gemisch befestigt werden.

Der Restaurator hat ein gutes Gefühl, was den Workshop angeht: „Ich glaub, das macht den meisten auch Spaß.“ Er hofft, vor allem jüngere Kollegen für die Arbeit an historischen Gebäuden zu begeistern – nicht zuletzt, weil diese Tätigkeit körperlich anstrengend ist und die spezifische Weiterbildung lange dauert. Nach der dreijährigen Maurerlehre kämen noch zwei Jahre bis zum Meisterbrief und weitere zwei für die Restauratorausbildung hinzu, erläutert Mürmann. Auch der akademische Weg, etwa das Studium der Denkmalpflege, dauere ähnlich lang. „Es ist wichtig, dass wir junge Leute aktivieren, in diesen Bereich zu gehen“, betont der Restaurator. Der Fachkräftemangel sei enorm.