Baustellenbaken beschädigt und weitergefahren

Wildeshausen – Mit einem selbst für den Verteidiger überraschend milden Urteil kam ein 27-jähriger Lastwagenfahrer aus Goldenstedt vor dem Amtsgericht Wildeshausen davon. Er erhielt einen Monat Fahrverbot und die Auflage, 1 950 Euro an die Staatskasse zu zahlen, weil er unerlaubt den Unfallort an der A1 verlassen hatte.

Das milde Urteil war aber auch nur deshalb möglich, weil sich der junge Mann bislang kaum etwas zuschulden kommen ließ, er geständig war und sein Vergehen keine schlimmeren Konsequenzen hatte.

Laut Anklage hatte der Goldenstedter am 6. Dezember um 4.30 Uhr auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück fahrend in Höhe der Baustelle des Parkplatzes „Delmetal“ Warnbaken beschädigt und war weitergefahren. Der Schaden betrug laut Autobahnmeisterein 1 278 Euro. Zudem wurde ein nachfolgender Mercedes durch die auf der Fahrbahn liegenden Baken beschädigt.

Der 27-Jährige gab den Unfall zu. Er sei zum nächsten Parkplatz gefahren, habe dann aber kurz entschlossen die Fahrt fortgesetzt. Bei seiner Firma gab er wenige Stunden später an, einen Wildunfall gehabt zu haben. Die Lüge flog auf und der Chef reagierte nach Auskunft des Angeklagten sehr verärgert.

„Können Sie denn dort weiter beschäftigt bleiben?“, fragte der Staatsanwalt.

„Das hängt von der Länge des zu erwartenden Fahrverbotes ab“, hieß es vom Angeklagten und dessen Verteidiger. Immerhin war im Strafbefehl noch von sechs Monaten die Rede gewesen.

Dagegen hatte der junge Mann Einspruch erhoben. Sein Verteidiger machte aber schnell deutlich, dass der Vorfall komplett eingeräumt werde. „Es geht lediglich um die Höhe des Fahrverbotes“, begründete er den Einspruch.

Der Staatsanwalt war sichtlich bemüht, Verständnis aufzubringen. „Die Nachtphase ist schwierig. So ein Unfall kann vorkommen. Aber Sie hätten halten müssen, und man muss zu seiner Tat stehen“, betonte er. Da sich die Strafe nach den finanziellen Verhältnissen des Angeklagten richtete, blieb nur noch die Länge des Fahrverbotes. „Ein Monat muss reichen“, so der Staatsanwalt, weil es bislang nur drei geringe Geschwindigkeitsübertretungen gab, die aktenkundig geworden sind. Das konnte der Verteidiger nicht mehr unterbieten und wollte es auch nicht. Die Richterin schloss sich dem Antrag an, verwies aber darauf, dass der Angeklagte von Glück reden könne, dass nichts Schlimmeres passiert sei. dr