Baustellenampel auf der Wittekindstraße: Rad- und Fußweg gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Baustellenampel zur Verkehrsregelung: An der Wittekindstraße ist bis zum 11. September mit Behinderungen zu rechnen. © dr

Wildeshausen – Voraussichtlich ab Montag, 21. August, richtet die Stadt Wildeshausen eine Sperrung des Geh- und Radweges am Eingang zur Burgwiese über die Wittekindstraße ein.

Der Bereich kann für voraussichtlich drei Wochen von Fußgängern und Radfahrern nicht genutzt werden, so die Stadtverwaltung.

Eine Querung der Wittekindstraße zur Burgwiese wird für diesen Zeitraum durch eine Baustellenampel etwa in Höhe der Zufahrt zum Gildeplatz ermöglicht.

Die Baustellensperrung ist notwendig, um den sogenannten „Auftaktplatz“ zur Burgwiese neu herzustellen. Im Zuge dieser Arbeiten werden unter anderem Gehölzflächen gerodet, Wege neu gepflastert und eine Fahrradabstellanlage gebaut.

Zugang zur Burgwiese nur über die Baustellenampel

Während der Sperrung ist der Zugang zur Burgwiese über die Wittekindstraße nur im Bereich der Baustellenampel möglich. Eine ausgeschilderte Umleitung wird eingerichtet, um den Geh- und Radverkehr um die Baustelle zu leiten. Die Stadtverwaltung bittet alle Nutzer, die entsprechende Umleitung zu beachten oder alternative Wege zu nutzen.

Bei der Umgestaltung der Burgwiese handelt es sich um Fördermaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung „Lebendigen Zentren“. Eine aufeinander abgestimmte Umsetzung der Maßnahmen in einem zeitlich begrenzten Zeitraum ist erforderlich. In den vergangenen Wochen kam es aufgrund der Wetterbedingungen, insbesondere starken Regenfällen, zu unvorhergesehenen Verzögerungen im Bauablauf, die von den beauftragten Unternehmen nun aufgeholt werden. Es soll dort ein Abenteuerspielplatz mit einer Burg und weiteren Geräten entstehen, der den Spielplatz am Fuße des Burgberges ersetzt. Dieser wurde bereits demontiert.

Die Verwaltung bittet um Verständnis für die Situation auch in Anbetracht dessen, dass gerade das neue Schuljahr startet.