Baustellen: Nordwestbahn mit Busersatzverkehr und ganz neuen Zeiten

Von: Dierk Rohdenburg

Wird zum Teil durch Busse ersetzt: die Nordwestbahn. © dr

Landkreis – Auf Zugfahrer zwischen Osnabrück über Wildeshausen nach Bremen und in die andere Richtung kommen ab dem 29. Juni massive Fahrplanänderungen zu.

Baustellenbedingt wird der Fahrplan der NordwestbahnLinie RB 58 vom 29. Juni bis 3. Juli angepasst. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Wildeshausen und Lohne, Vechta und Neuenkirchen sowie zwischen Bramsche und Osnabrück. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird für die jeweils ausfallenden Zugverbindungen eingerichtet. Zudem kommt es von Samstag, 1. Juli, bis Montagmittag, 3. Juli, zu Fahrtzeitänderungen von Osnabrück nach Bramsche.

Nach Mitteilung der Deutschen Bahn (DB Netz AG) sind Gleis- und Brückenbauarbeiten geplant. Im Folgenden eine Zusammenfassung der Anpassungen:

Von Bremen nach Osnabrück

Am Donnerstag, 29. Juni, werden die Züge mit den Abfahrtszeiten ab Bremen nach Lohne um 22:19 Uhr und 23:19 Uhr von Wildeshausen nach Lohne durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. In Wildeshausen besteht Anschluss an die Busse. Lohne wird um 0:07 Uhr bzw. 1:07 Uhr und somit 31 Minuten später als mit der regulären Zugverbindung erreicht.

Am Freitag, 30. Juni, wird die reguläre Zugverbindung mit der Abfahrtszeit um 5:29 Uhr ab Vechta nach Osnabrück Hbf zwischen Vechta und Neuenkirchen (Oldb) durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse fahren ab Vechta um 4:47 Uhr und somit 42 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Die Zugverbindungen um 19:19 Uhr und 21:20 Uhr ab Bremen nach Osnabrück werden von Bramsche bis Osnabrück durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse erreichen Osnabrück um 22:19 Uhr und 0:19 Uhr und somit 45 Minuten später als mit der regulären Zugverbindung.

Am Samstag, 1. Juli, werden die Zugverbindungen mit den Abfahrtszeiten ab Bremen nach Osnabrück um 19:19 Uhr, 21:20 Uhr, 22:19 Uhr und 23:19 von Bramsche nach Osnabrück durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse erreichen Osnabrück zur Minute 19 und somit 45 Minuten später als mit den regulären Zugverbindungen.

Am Sonntag, 2. Juli, wird die Zugverbindung um 21:20 Uhr ab Bremen nach Osnabrück von Bramsche nach Osnabrück durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse erreichen Osnabrück Hbf um 0:19 Uhr und somit 45 Minuten später.

Von Osnabrück nach Bremen

Am Donnerstag, 29. Juni, wird die Zugverbindung um 23:24 Uhr ab Osnabrück nach Vechta zwischen Neuenkirchen und Vechta durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. In Neuenkirchen besteht Anschluss an den Ersatzverkehr. Vechta wird um 1:09 Uhr und somit 41 Minuten später als mit der regulären Zugverbindung erreicht.

Am Freitag, 30. Juni, werden die regulären Zugverbindungen um 4:21 Uhr und 5:21 Uhr ab Lohne nach Bremen zwischen Lohne und Wildeshausen durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse fahren ab Lohne um 3:49 Uhr und 4:49 Uhr und somit 32 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung.

Am Samstag, 1. Juli, werden die regulären Zugverbindungen um 5:24 Uhr und 6:24 Uhr von Osnabrück nach Bremen zwischen Osnabrück und Bramsche durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse fahren ab Osnabrück um 4:23 Uhr und 5:23 Uhr und somit 61 Minuten früher als die regulären Zugverbindungen. Zudem verkehren alle weiteren Züge der Linie RB 58 von Osnabrück nach Vechta bzw. Bremen zwischen Osnabrück und Bramsche zu geänderten Fahrtzeiten. Die Züge fahren ab Osnabrück sechs Minuten früher als nach dem regulären Fahrplan.

Am Sonntag, 2. Juli, wird die reguläre Zugverbindung um 7:24 Uhr ab Osnabrück nach Bremen zwischen Osnabrück und Bramsche durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse fahren ab Osnabrück um 6:23 Uhr und somit 61 Minuten früher. Zudem verkehren alle weiteren Züge der Linie RB 58 von Osnabrück nach Vechta bzw. Bremen zwischen Osnabrück und Bramsche zu geänderten Fahrtzeiten. Die Züge fahren ab Osnabrück sechs Minuten früher als regulär.

Am Montag, 3. Juli, werden die regulären Zugverbindungen um 5:24 Uhr und 6:24 Uhr von Osnabrück nach Bremen zwischen Osnabrück und Bramsche durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Busse fahren ab Osnabrück um 4:23 Uhr und 5:23 Uhr und somit 61 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Zudem verkehren alle weiteren Züge der Linie RB 58 bis Montagmittag von Osnabrück nach Bremen zwischen Osnabrück und Bramsche zu geänderten Fahrtzeiten. Die Züge fahren ab Osnabrück sechs Minuten früher als regulär.

Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen des Schienenersatzverkehrs leider nicht möglich. Alle Änderungen sind im Ersatzfahrplan unter www.nordwestbahn.de zu finden. Die Fahrplanänderungen sind auch in den digitalen Auskunftsmedien unter www.bahn.de und www.fahrplaner.de einsehbar.