Baustelle auf der A1 im Bereich Wildeshausen: Sanierung startet am Montag

Von: Dierk Rohdenburg

Sanierung ab Montag: Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück (links) wird erneuert. Der gesamte Verkehr fließt dann nur auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg. © dr

Wildeshausen – Auf die Benutzer der Autobahn 1 zwischen Wildeshausen und Groß Ippener kommen ab Montag, 17. April, wegen einer Baustelle einige Behinderungen und eine Sperrung zu.

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn in Richtung Osnabrück soll eine neue Betondecke erhalten. Dazu muss der Verkehr auf einem 3,5 Kilometer langen Teilstück mehrmals umgeleitet werden.

Die Maßnahmen dauern nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes bis Mitte Oktober. Es sind allerdings schon jetzt weitere Sanierungsschritte auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in den nächsten drei Jahren geplant. Im Jahr 2024 wird als nächster Schritt der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß-Ippener erneuert.

Zurück zu den aktuellen Planungen: „Bereits am Montag beginnt die Einrichtung der 2+2-Verkehrsführung auf dem Teilstück. Dabei bleiben in beiden Fahrtrichtungen zwei Streifen auf jeder Fahrbahn vorhanden“, so die Autobahn GmbH. Diese seien jedoch eingeengt und seitlich verschwenkt, um die Durchfahrten über die Mittelstreifen herzustellen.

Umleitung des gesamten Verkehrs auf eine Richtungsfahrbahn

Diese Verkehrsführung dauert voraussichtlich bis Mitte Mai. Dann erfolgt die Umlegung auf eine 4+0-Verkehrsführung. In diesem Rahmen gibt es zwei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg. Im Baustellenbereich gilt dann eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern, in Teilbereichen, beispielsweise an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und in Baustelleneinfahrten, sogar nur 60 Stundenkilometern.

Sobald alle Fahrzeuge auf die Richtungsfahrbahn Hamburg geleitet werden können, beginnen die Arbeiten an der Betonfahrbahn in Richtung Osnabrück. „Im Zuge dieser Maßnahme ist eine Sperrung der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord notwendig“, heißt es von der Autobahn GmbH. Der genaue Termin stehe aktuell noch nicht fest, werde aber rechtzeitig angekündigt. „Nach derzeitigem Stand ist die Sperrung von Anfang Juni bis Anfang September vorgesehen“, wird angekündigt.

Anschlussstelle Wildeshausen-Nord über Monate gesperrt

Als Konsequenz müssen Fahrer, die üblicherweise in Richtung Osnabrück fahrend die Anschlussstelle Wildeshausen-Nord zur Abfahrt nutzen, schon vorher in Groß Ippener abbiegen oder eine Abfahrt später nutzen – in Wildeshausen-West.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahme und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. Insbesondere bei Staus ist es im Bereich Wildeshausen in den vergangenen Jahren mehrmals an deren Enden zu schweren Unfällen mit Lastwagen gekommen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es vorbereitende Arbeiten gegeben. Da die Strecke nicht breit genug war, um während der Bauarbeiten vier Fahrspuren zu ermöglichen, wurde im Sommer eine Betonbefestigung zur Erweiterung des Standstreifens angelegt. Begleitend wurde ein Teil der Brücke über die unterführende Simmerhauser Straße abgebrochen und erneuert. An einem Wochenende im März wurde zudem ein sogenanntes Blacktopping vorgenommen. Der Betongrund der Strecke erhielt eine Asphaltdecke zur Beseitigung von Schadstellen für die provisorische Verkehrsführung.